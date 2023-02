Japanilainen autonvalmistaja reagoi Teslan hintakaruselliin laskemalla Kiinassa Ariya-sähkömallinsa hintaa lähes 8 500 euron verran.

Nissan aloitti alennuskampanjansa Kiinassa viime viikon lopussa. Kiina on maailman suurin automarkkina-alue. Suomessa Ariyan hinnat alkavat ihan eri kymmentuhatluvulta.

Nissanin ilmoitus tuli julki hieman sen jälkeen, kun Toyota oli kertonut laskevansa Kiinassa bZ4X-mallinsa hintoja noin 4 200 euron verran.

Taustalla on Teslan tammikuinen päätös alentaa Model 3:n ja Model Y:n hintoja Kiinassa jopa 17 prosenttia. Myös muutamat muut sähköautojen valmistajat ovat viime viikkojen aikana seuranneet esimerkkiä ja alentaneet malliensa hintoja huomattavasti.

Ariya on Nissanin kallein Kiinassa myytävä sähköauto. Muita ovat Leaf, e-NV200 pakettiauto ja sähköistetty versio Sylphy-sedanista.

Indeevs.com-sivuston lainaaman CnEVPostin tiedon mukaan Ariyan lähtöhinta on nyt Kiinassa noin 30 800 euroa, mutta alennus on tarjolla vain 31. maaliskuuta saakka. Suomessa Ariyan lähtöhinta on 51 400 euroa.

Odottaessaan nykyisten Ariyan omistajien vihanpurkauksia Nissan maksaa heille pieniä hyvityksiä riippuen ostoajankohdasta.

Tesla joutui suurien protestien kohteeksi Kiinassa hinnanalennusten jälkeen. Autovalmistaja ei kuitenkaan antanut periksi korvausvaatimuksille.