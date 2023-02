Asiakkaat peruvat Toyotan sähköauton tilauksia – ”Määrä on poikkeuksellinen”

Useat Toyotan uuden sähköauton ostaneet norjalaiset ovat peruneet tilauksensa sen jälkeen, kun eri raportit kertovat auton lyhyestä toimintamatkasta talvella, norjalainen Motor kirjoittaa. Myös suomalaiset asiakkaat ovat reagoineet: maahantuojan tiedossa on poikkeuksellinen määrä peruutuksia.

Toyota bZ4X on pärjännyt heikommin talvisissa toimintamatkatesteissä kuin asiakkaat ovat olettaneet.

Toyota on saanut paljon kritiikkiä bZ4X-mallin toimintamatkasta, joka on huomattavan lyhyt kylmällä säällä verrattuna virallisiin mittausarvoihin.

– Kulutus on mahtava pettymys, kirjoitti ruotsalaisen Vi Bilägare -lehden testikuljettaja Calle Carlquist hiljattain.

– Minä en voi ottaa autoa, jonka toimintamatka on niin lyhyt, Harald Olsen Gjøvikistä sanoi Motorille.

– Meille kerrottiin sekä mainostekstissä että -videossa autosta, joka selviytyisi erinomaisesti Norjan talvi-ilmastossa, ja jonka toimintamatkan hävikki olisi paljon pienempi kuin muilla sähköautoilla, kertoo Motorin haastattelema norjalainen ostaja.

Toinen bZ4X:n omistaja yritti aluksi myydä autoaan, mutta kuvailee sitä "myymättömäksi" käytettynä.

Norjan Toyota-maahantuoja ei halua kertoa, kuinka moni on perunut tilauksensa tai yrittänyt peruuttaa ostoksensa saatuaan auton.

Lue lisää: Toyota veti viime hetkellä sähköautonsa pois suuresta toimintamatka­testistä

Norjan Autoliiton hiljattaisessa testissä etuvetoinen Toyota bZ4X pääsi 323 kilometriin 503 kilometrin sijasta. Toyota veti viime hetkillä ennen testiajoa suurempikulutuksisen nelivetomallinsa pois.

Merkin norjalainen pr-päällikkö Espen Olsen pahoitteli Motorille, ettei asiakkaille ole kerrottu tarpeeksi hyvin auton ominaisuuksista Norjan talviolosuhteissa.

– Tällä hetkellä otamme vastaan peruutuksia, jos auto ei sovi asiakkaille, Toyota myöntää.

Tähän mennessä Norjassa on rekisteröity 1 140 uutta Toyota bZ4X -autoa. Sisarmalli Subaru Solterraa on rekisteröity 430 kappaletta.

Lue lisää: TM varoittaa sähköautoilijoita vaihtamasta talvirenkaita itse – uhkana todella kalliit vauriot

– Edes me maahantuojana emme myynnin alkaessa tienneet, mikä on bZ4X:n ajoakun nettokapasiteetti, tiedotuspäällikkö Pekka Karvinen kertoo.

Myös Suomessa bZ4X-asiakkaat ovat peruneet tilauksiaan. Toyota Auto Finland ei kerro tarkkoja perumislukuja, mutta vahvistaa määrän olevan kuitenkin poikkeuksellinen.

– Selvästi enemmän kuin mitä tavanomainen taso on. Toimintamatka- ja latauspalaute on otettu meillä vakavasti, ja ensimmäinen päivitys autoon on jo tulossa, tiedotuspäällikkö Pekka Karvinen kertoo.

Karvisen mukaan Toyota teki virheen, kun lähti markkinoimaan autoa alussa ajoakun brutto- eikä nettokapasiteetilla.

– Edes me maahantuojana emme myynnin alkaessa tienneet, mikä on bZ4X:n ajoakun nettokapasiteetti. Nyt tiedämme ja myös pidämme huolen, että asiakkaatkin tietävät.

Lue lisää: Näin paljon kylmä sää vie kilometrejä sähköauton toiminta­matkasta

Lue lisää: 29 sähköautoa talvitestissä – kolmella valtamerkillä toimintamatka sukelsi jopa yli kolmanneksen

Lue lisää: Koeajossa Toyota bZ4X – kilpailukykyinen sähköauto, jonka akkuun liittyy kysymyksiä herättävä puute

Lue lisää: OMG! Toyotaan tulee täysin sähköinen ohjaus

Lue lisää: Onko Subarun uutuus vain Toyota-kopio? IS otti selvää