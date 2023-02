Consumer Reportsin suurtesti: Paras automerkki on nyt BMW – katso kympin kärki

Myös japanilaiset menestyivät listalla perinteisen hyvin.

BMW:n koko mallisto on nyt täynnä erinomaisia tuotteita, kertoo Consumer Reports.

Parhailla automerkeillä on erinomainen ja aidosti moniin eri tarpeisiin vastaava testimenestyjämallisto aina alkaen-tasosta lähtien, minkä lisäksi huippubrändien autot tarjoavat myös huippuluokan luotettavuutta ja turvallisuutta sekä menestyvät erinomaisesti myös omistajatyytyväisyydessä.

Edellä mainittua kokonaisuutta mittaa vuosittain muun muassa yhdysvaltalainen Consumer Reports, jonka koostaman merkkilistan kärjessä komeilevat perinteisesti japanilaiset laatumerkit kuten Subaru ja Lexus.

Tänä vuonna Consumer Reportsin merkkilistan ykkössijan nappasi kuitenkin ensi kertaa BMW.

Bemarin menestyksen taustalta löytyivät erityisesti tasaisen korkealaatuinen mallisto, käyttötestien erinomaiset tulokset sekä huipputyytyväiset omistajat.

– BMW:n nykymallisto on täynnä huipputason autoja, jotka ovat luotettavia ja monipuolisia kautta linjan, Consumer Reportsin testauspäällikkö Jake Fischer kertoo tiedotteessa.

Vuosittaisen merkkitestin hännillä on tyypillisesti sellaisia autobrändejä, joiden mallisto on laadullisesti epätasainen ja joiden tuotteissa on testeissä ilmeneviä käytettävyysongelmia sekä erilaisia luotettavuuspuutteita.

Kaikkiaan Consumer Reportsin listalla on 32 eri Yhdysvalloissa myytävää autobrändiä.