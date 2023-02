Näpäkästi sähköllä ja bensiinillä etenevä kompakti tila-BMW on niin sanotusti ulkomittojaan isompi.

BMW:n pikkuinen pistokehybridi on kerrassaan söpö ilmestys. Suorituskyky saattaa kuitenkin yllättää autoa etukäteen aliarvioivat, sillä Active Tourerissa on voimaa ja vääntöä mukavasti.

Bemarin kakkossarjalainen eli Active Tourer tuli markkinoille noin seitsemän vuotta sitten. Se on hyvin tavallinen yhden autosukupolven ikä. Tuolloin Active Tourer oli samalla Bemarille aivan uusi temmellyskenttä: uudenlainen tuote ja ensimmäinen etuvetoinen BMW. Ja baijerilaispuristit tietenkin parahtivat. Eihän tämä ollut aito BMW. Vai oliko?

Digimittaristo osaa näyttää nyt tarvittaessa langattoman CarPlayn kautta Applen kartat.

Mutta niin vain aika ja maailma muuttuvat, ja sähköistyminen sen kuin etenee. Tila-automainen kakkonen on sittenkin osoittautunut suhteellisen suosituksi, ja nyt Active Tourerista on liikkeellä sen toinen sukupolvi. Kakkos-Bemarin mielenkiintoisin versio on tänä päivänä luonnollisesti pistokehybridi.

Mallivaihtoehtoja on tasan kaksi: 225e ja 230e xDrive kahtena eri varustetasona. Nykyisin kaikki versiot ovat siis Suomen markkinoilla nelivetoisia. Etuvetoisuudesta ei siis tarvitse kenenkään enää urputtaa. Alle nelimetriseksi pikkuautoksi Active Tourer tarjoaa kokoluokassaan hyvin tilaa, etenkin etuistuimilla. Takatilat ovat selvästi rajallisemmat, mutta silti toimivat.

Active Tourerin ohjaamo on nykyaikaistunut huomattavasti muun muassa yhtenäisen kaarevan näytön mukana. Monia toimintoja on valitettavasti siirretty fyysisistä painikkeista kosketusnäytölle. Urheiluetuistuimet tulevat M-Sport -paketin mukana, muutoin ne pitää hankkia lisävarusteena.

Ulkomuodoiltaan Active Tourer on nyt aiempaa nuorekkaampi terävimpine linjoineen. Perusolemukseltaan auto on kuitenkin edelleen kompakti, näpäkän lyhykäinen, 4,4-metrinen tila-auto.

Siluettiin haetaan uudenlaista vauhdikkuutta vahvasti kallistettujen A-pilareiden, matalin etu- ja takaledivaloin, pidennettyjen sivuikkunoiden ja ohuiden C-pilareiden avulla. Pinnan alla BMW:lle tyypillistä mukavuuden ja ennen kaikkea urheilullisuuden tuntua pitkille ajomatkoille tuovat kevennetty ja jäykennetty perusrakenne, pitkähkö akseliväli ja väistyvää mallia leveämpi raideleveys. Sporttisuus siis lisääntyy.

Kakkossarjalaisen tila-automaisia piirteitä on loivennettu hieman uudistuksen myötä. Yleisilme on nyt terävämpi.

Tekniikka on pääosin edeltäjänsä kaltaista, eli lähtökohtaisesti etuvetoinen 2-sarja on saanut sähkömoottorin taka-akselilleen. Työnjako voimalinjapaletin sisällä on selkeä, sillä 225e xDrive Active Tourer liikkuu etuvetoisena polttomoottorin ja takavetoisena sähkömoottorin voimin. Hybriditilassa mennään sitten nelivetoisena.

Bensiiniä nielevä moottori on 1,5-litrainen ja kolmemukinen putputin, ja kaiken kaikkiaan voimaa on varsin mukavasti tarjolla. Sähäkkyyttä riittää kyllä kotitarpeiksi.

Takana on kohtuullisen hyvin tilaa jopa aikuisille, mutta jos edessä istuu pitkä henkilö, jää polvitila takana vähäiseksi

Mutta tärkein muutos on sittenkin muualla. Auton ajoakkukapasiteetti on nimittäin nyt pistokehybrideissä kohtalaisen kookas 14,2 kilowattituntia, ja sitäkin tärkeämpi sähköinen toimintamatka WLTP-mitattuna peräti 83 kilometriä. No, Suomen talvessa tästä toteutui koeajojaksolla ajosuoritteesta riippuen 55 - 65 kilometriä. Vaikka kylmyys leikkaakin sähköajoa noin neljänneksen, on suoritus vähintään hyvä, ellei parempi. Fakta kun on, että käytännön 60 kilometrin matka riittää monelle päivittäisiin ajoihin, ja yön yli auton akun voi sitten taas ladata kotona täyteen. Tyhjästä täyteen auto latautuu 3,7 kW:n laturillaan vajaassa viidessä tunnissa. Harva nukkuu yössään vähemmän.

Kosketusnäytön resoluutio on erinomainen ja esimerkiksi peruutuskameran välittämä kuva tarkka.

Latasimme autoa koeajon aikana ahkerasti, ja pääsimme kaikkiaan noin 500 kilometrin koeajomatkalla 2,6 litran sekä 21,1 kWh:n keskikulutuslukemiin satasella. Molemmat ovat vallan mallikkaita lukemia.

Arkilataaminen on fiksulle paikalle ja korkeudelle sijoitetun latausyhteen ansiosta helppoa. Latauksen kytkemiseen kun ei montaa sekuntia kulu, mikä tankilla operoivilta usein unohtuu.

Tavaratilan sähköisesti toimiva (avaus ja sulkeminen) kansi on vakiovaruste. Osittaisen välipohjan alla sijaitsee pieni potero latauskaapelille.

Active Tourerin nelivetoisuus tekee sen ajamisesta liukkailla keleillä luonteikkaan piristävää, sillä taka-akselin sähkömoottori on nopeasti leikissä mukana. Ohjauksen tarkkuutta on parannettu päivittämällä etu- ja taka-akseleiden rakenteita. Vaikka ohjaustuntuma on edelleen vain keskinkertainen, on kokonaisuus silti varsin helposti hallittava ja ketterä.

Vaihteenvalitsinnappula löytyy kelluvalta näyttävästä keskikonsolista.

Active Tourerin alusta on viritetty saksalaistyylisesti topakan tiukaksi, mutta ei sentään ylikovaksi. Paketissa on parhaimmillaan riuskaan tehoon yltävä nelivetoinen voimalinja, jolla auto liikahtaa tarvittaessa hyvin riuskasti. Lyhyesti ilmaistuna 225e xDrive Active Tourerilla on nyt ihan kiva ajaa. Siitähän Bemarit ovat monesti tunnettuja olleetkin.

