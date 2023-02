Ensitesti: Dacia Jogger muuttui taloudellisemmaksi.

Dacia Jogger yhdistelee SUV:n, tila-auton ja farmarimallin ulkoisia piirteitä. Auton suurin vetomassa on 750 kilogrammaa.

Lissabon, Portugali

Edullisten ja konstailemattomien perusautojen valmistajana tunnetulla Daciallakin on havahduttu siihen, mikä hyvin monia autonostajia nykyisin kiinnostaa: turhien krumeluurien karsimisella voidaan keskittyä olennaiseen. Siis siihen, mikä tavallisessa arkikäytössä ratkaisee, eli suoraviivaiseen toiminnallisuuteen, kokonaistalouteen mutta samalla myös taloudellisten tekniikoiden hyödyntämiseen.

Tuorein irtiotto on uusi Jogger Hybrid 140, joka yhdistelee mainittujen näkökulmien parhaat palikat järkihintaan. Joggerin kanssa samassa hintaluokassa kilpailevaa seitsemänpaikkaista tilavaa hybridiä on turha etsiä, sillä sellaista ei uusien autojen joukossa yksinkertaisesti ole.

Hieman tavanomaista korkeampi (20 cm) maavaraa tuo ulkonäköön kevyttä maastohenkisyyttä.

Tekemisen mallia on Dacialla saatettu ottaa autojätti Toyotan puuhista. Kun Toyota siirsi Avensis- ja Auris-mallit historian lehdille löllöttelemään, siirtyivät ostajat kuin automaattisesti kooltaan kasvaneen Corollan laarille.

Ohjaamon muutokset ovat hybridissä vähäisiä. Vaihdevalitsin on automaatin myötä luonnollisesti erilainen, eikä kytkinpoljinta tietenkään ole. Hybridi-Joggerissa on seitsemäntuumainen digimittaristo.

Nyt romanialaistähti Dacia astelee samat kehitysaskeleet, eli kun Logan MCV, Lodgy ja Dokkerin henkilöversio siirtyivät eläkkeelle, oli uudelle Joggerille luotu oiva tila temmeltää.

Tähän saakka Joggerin on voinut hankkia vain yhden voimalinjan kera. Sen 110-heppaisen bensiinimoottorin ja kuusiportaisen manuaalin yhteistyö on ollut vankkaa, kursailematonta perustekemistä.

Tablettityyppinen kosketusnäyttö on 783 euron lisävaruste, ja kallistettu yllättäen hieman alaviistoon, ilmeisesti heijastusten minimoimiseksi.

Ihanan helppoa: painikkeita ja käyttöpyöriä.

Nyt saataville tulee myös hybridi-Jogger, jonka voimalinjan ytimessä on 1,6-litraisen vapaasti hengittävän bensiinimoottorin parina kaksi sähkömoottoria, varsinainen 36 kilowatin (49 hv) tehoinen sähkömoottori sekä tehokas käynnistingeneraattori. Paletin jatkona on Renault’n tuttu monitilavaihteisto, joka toimii varsin nätisti.

Toisella istuinrivillä Joggerissa on ihan hyvin tilaa jopa aikuiselle.

Joggeriin tulee siis samalla kertaa sekä automaatti että hybridi manuaalin rinnalle. Auton perusidea on silti edelleen helppokäyttöinen monipuolisuus, ja tilat säilyvät kaikin puolin ennallaan. Joggerin CMF-B perusrakenteessa vesijäähdytetty 1,2 kWh:n ajoakku on sijoitettu tavaratilan pohjan alle.

Liikkeelle hybridi-Joggerilla lähdetään tavallisesti sähköllä, vaikka sähköajon pituus onkin tavallisesti noin kahdesta kolmeen kilometriä, maksimissaan viisi. Ohjaus on hieman hidas ja tunnoltaan etäinen, mutta kuitenkin helppo hallittava.

Jousitus vaikutti kahden hengen kuormalla jämäkältä, mutta ei silti umpikovalta.

Kontti on ennallaan eli tilaa riittää reippaasti (viisipaikkaisena 595 litraa), sillä hybridiversion akku on sijoitettu tavaratilan pohjan alle. Varapyörää autossa ei sen sijaan ole.

Hybridi-Jogger tuntui korvakuulolta Portugalin vaihtelevapintaisilla teillä miellyttävän hiljaiselta, mikä saattaa olla jopa pieni yllätys. Auto ei myöskään nitise eikä natise ajettaessa, vaikka sisustuksessa on käytetty paljon kovamuoveja.

Suurin yllätys lienee kuitenkin auton kulutus, sillä testilenkin aikana kulutus jäi vain 4,6 litraan sadalla sekalaisessa, moottoritiepätkiäkin sisältäneessä ensitestissä. Se on suorastaan erinomainen tulos tämän kokoluokan autolle. Käytettävyydeltään uusin Jogger on simppeli hybridi: ajaminen on suoraviivaisen helppoa.

Suomeen uutuuden odotetaan saapuvan huhtikuun aikana, ja ensimmäiset asiakkaat saanevat autonsa kesä-heinäkuussa. Varustetasoja hybridille on tasan yksi, seitsemänpaikkainen Extreme.

Uusi 1,6-litrainen hybridimoottori ja monitilavaihteisto ovat ennestään tuttuja muun muassa Renault Cliosta ja Capturista.

Tekniikka Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme 7p Moottori R4, 1 598 cm³, hybridi, hybridijärjestelmän yhteisteho 103 kW (140 hv)/5 600 rpm, yhteisvääntö 349 Nm, Ajoakusto 1,2 kWh (brutto) Suorituskyky 0–100 km/h 10,1 s, huippunopeus 167 km/h Kulutus 4,9 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 110 g/km Voimansiirto A, etuveto Mitat p 4 547, l 1 784, k 1 674 mm, akseliväli 2 897 mm, omamassa 1 406 kg, tavaratila 160 – 595 - 1 819 l, tankki 50 l Hinta 29 399 euroa

