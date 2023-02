Mitä tapahtui taksien hinnoille suuren uudistuksen jälkeen? Hyöty erityisesti yhdellä alueella

Vuoden 2018 taksiuudistus muutti koko alan hinnoittelun. Osassa maata taksien käyttäjän keräsivät hintahyödyt, osassa eivät.

Taksimarkkinaseurannassa kerättyjen maksutietojen perusteella taksimatkojen hinnat Uudellamaalla ovat taksiuudistuksen aikana laskeneet keskimäärin 20 prosenttia ja pääosin nousseet muualla Suomessa.

Suhteessa eniten hinnat ovat pudonneet pääkaupunkiseudulla lyhyillä, maksimissaan viiden kilometrin pituisilla taksimatkoilla.

Koko maata tarkastellen hinnannostot ja laskut kuitenkin jokseenkin kumoavat toisensa, eli keskimäärin taksimatkojen hintataso on säilynyt lähes ennallaan verrattuna hintasääntelyn vapautumiseen vuonna 2018.

Merkittävää kuitenkin on, että sovelluksilla tilatut kyydit ovat olleet yleisesti ottaen selvästi halvempia kuin muiden tilaustapojen kautta tilatut vastaavat kyydit.

– Toukokuussa 2021 voimaan tulleet lakimuutokset toivat Traficomille täsmällisemmät ja laajemmat tiedonsaantioikeudet taksitoimijoilta, joten nyt pystymme muodostamaan luotettavan kuvan muun muassa taksipalveluiden hinnoista. Keräämme maksutietoja entistä laajemmin taksien välityspalveluntarjoajien kautta kulkeneista taksikyydeistä, taustoittaa Traficomista johtaja Henriikka Rosti.

Vuonna 2021 Suomessa ajettiin reilu 35 miljoonaa taksimatkaa, joista muodostui noin 964 miljoonan euron liikevaihto taksiyrityksille.

Tämä tarkoittaa noin 52 miljoonan euron eli kuuden prosentin kasvua vuoteen 2020 verrattuna.

– Taksiliiketoiminta on keskittynyt Uudellemaalle, joka muodosti noin kolmasosan koko maan liikevaihdosta. Taksiliiketoiminnan laajuus on luonnollisesti suurinta väkirikkaissa maakunnissa. Maakunnan väkiluku ja taksitoiminnan liikevaihto seuraavat tiiviisti toisiaan. Poikkeuksena tähän on Lappi, missä turistit tuovat taksiyrityksille lisää asiakkaita, kertoo Traficomin erityisasiantuntija Tuomas Kiiski.