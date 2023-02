Osin 3D-tulostukseen perustuva sähkömoottori voi olla tulevaisuudessa kustannustehokas ratkaisu autoteollisuudessa.

VTT:n tavoitteena on kehittää entistä vähähäviöisempiä 3D-tulostettuja osia sekä tehokkaampia sähkömoottoreita.

Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) esitteli Formnext- ja World PM -messuilla prototyypin sähkömoottorista, jonka komponenteista osa on valmistettu 3D-tulostamalla. Vastaavia prototyyppejä ei ole VTT:n mukaan aikaisemmin nähty messukäytössä, minkä vuoksi moottori herätti laajaa kiinnostusta messujen osallistujissa.

3D-tulostamiseen perustuva menetelmä haastaa perinteisen tavan rakentaa sähkömoottori. Prototyypin ferromagneettiset sydämet eli staattorin ja roottorin magneettikenttää johtavat osat on valmistettu 3D-tulostamalla.

Uudenlaiseen valmistustapaan liittyy useita etuja, VTT kertoo tiedotteessaan. Yksi niistä on se, ettei tulostusprosessissa synny juurikaan jätettä. Lisäksi uusien innovaatioiden testaaminen on muihin valmistusmenetelmiin verrattuna helppoa, sillä prototyyppien tulostus on nopeaa ja suhteellisen edullista.

3D-tulostaminen voi yksinkertaistaa sähkömoottorien valmistusprosessia merkittävästi. 3D-tulostamisen avulla voidaan valmistaa myös sellaisia moottoreita tai generaattoreita, joiden valmistaminen on aikaisemmin ollut teknisesti vaikeaa ja kaupallisesti kannattamatonta. Valmistustapa on erityisen kiinnostava esimerkiksi sota-, ilmailu- ja avaruusteollisuudelle, joissa haetaan maksimaalista suorituskykyä ja luotettavuutta. Valmistusteknologian kehittyessä myös autoteollisuus, suuret sähkökonevalmistajat ja konepajat voivat hyötyä 3D-tulostamisesta, VTT uskoo.

Lue lisää: Jättiyrityksen johtaja löi pöytään km-lukeman, jolla sähköauto kompensoi syntejään

VTT:n kymmenhenkinen ryhmä on tutkinut ferromagneettisten kappaleiden 3D-tulostusta ja niiden hyödyntämistä sähkökoneissa vuodesta 2014 lähtien.