Tuleva hallitus pääsee ratkomaan myös jakeluvelvoitteesta ja EU:n ilmastopolitiikasta aiheutuvia suuria hinnankorotuspaineita.

Polttoaineiden hinnalla on vaikutuksia varsin kirjavan kansanjoukon arkeen, mutta suhteellisesti kaikkein suurimman taloudellisen taakan bensiinin ja dieselin korkeista hinnoista kantavat kaupunkien ulkopuolella asuvat pienituloiset yksinhuoltajaperheet, kertoo Talouspolitiikan arviointineuvoston tuore taustaraportti.

Samainen raportti kertoo myös, että bensiinin hinta on noussut vuosien 2016 ja 2022 välissä 60 prosenttia ja dieselin peräti 82 prosenttia.

Nyt hinnannousukäyrä uhkaa yhä vain jyrkentyä, sillä seuraavaa hallitusta odottaa todellinen polttoaineiden hintapommi, kun se joutuu päättämään fossiilisiin liikennepolttoaineisiin lisättävien biokomponenttien määrästä.

Jakeluvelvoitteeksi kutsuttu päätös on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä, mutta istuvan eduskunnan päätöksentekoon asia ei enää ehdi.

Eduskunnassa olevassa lakiesityksessä joka tapauksessa todetaan, että velvoitetta on tarkoitus nostaa 13,5 prosentista 28 prosenttiin jo alle kymmenen kuukauden päästä eli tammikuusta 2024 alkaen.

Mikäli prosentit menisivät ehdotetusti läpi, voisivat polttoaineiden pumppuhinnat nousta arvioiden mukaan pahimmillaan jopa yli 50 senttiä litralta, mikäli myös suunniteltu kotimainen päästökauppa toteutuu.

Jos ei, on jakeluvelvoitteen isosta kertanostosta seuraava hinnankorotus siltikin reilu, erityisesti dieselissä. Bensiinin hinnassa jakeluvelvoitteen osuus on dieseliä vähäisempi, sillä biokomponentteja on vähemmän.

Jakeluvelvoitteesta luistaminenkaan ei ole aivan yksinkertainen asia, sillä EU-komissio on kytkenyt päästötavoitteisiin Suomelle jo myönnettyjä koronaelvytysrahoja.

Mikäli luvattuja ilmastopäästötavoitteita ei esimerkiksi jakeluvelvoitteen kautta saavuteta, jäävät jopa miljardien elvytysrahat EU:lta mahdollisesti saamatta.