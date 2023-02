Skotlantilainen aviopari aikoo ajaa pohjoisnavalta etelänavalle sähköautolla. Kyllä, sähköautolla.

Hangosta Inariin sähköautolla? Joidenkin mielestä se on miehinen uroteko, toisten mielestä todella huono ja kulunut vitsi.

Ihan toisen tason seikkailuun on ryhtymässä skotlantilainen pariskunta Chris ja Julie Ramsey. He lähtevät ajamaan sähköautolla 27 359 kilometrin pituista reittiä lisätäkseen tietoisuutta ilmastonmuutoksesta.

Matka alkaa magneettiselta pohjoisnavalta. Sen jälkeen reitti kulkee 14 valtion läpi Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa, kunnes vaellus päättyy etelänavan viileyteen.

– Koemme kaikki mahdolliset säät ja maastot, Julie Ramsey sanoi STV Newsin mukaan.

– Äärimmäisestä arktisesta maastosta Andien ja Patagonian vuoristoisiin maastoihin.

He odottavat matkan aikana ulkolämpötilan vaihtelevan 30 lämpöasteesta 30 asteen pakkaseen.

Melkein vuoden kestävän seikkailun on määrä alkaa alle kuukauden kuluttua, ja se pitää aberdeenilaisen pariskunnan kiireisenä. Chris Ramsey on hyvin tietoinen matkan vaaroista. Pohjoisnapa on jääkarhujen koti, jonka rauhaa pariskunta ei halua rikkoa. Matkalaisten on päästävä pois sieltä huhtikuuhun mennessä, koska merijää alkaa sulaa.

Aiemmin öljy- ja kaasualalla työskennelleet Chris ja Julie kuvaavat nyt itseään "kokopäiväisiksi seikkailijoiksi". Lisäksi he haluavat näyttää, mihin sähköauto pystyy – jopa alueilla, joissa latausinfrastruktuuria ei ole.

– Olemme rakentaneet kannettavan viiden kilowatin tuuliturbiinin perävaunuun, Chris Ramsey valottaa.

Pariskunnan projektin kotisivuilta selviää, että autonaan heillä on käytössä Nissan Ariya e-4orce. Arktisten ja antarktisten raakojen olosuhteiden vuoksi Nissania on luonnollisesti modifioitu. Auton varustaa Arctic Trucks, tunnettu ääriolosuhteiden asiantuntija.

Nissanin laatima hahmotelma pariskunnan seikkailuautosta lumisissa ja jäisissä olosuhteissa.

– Matkan varrella pyrimme kumoamaan myytin toimintamatka-ahdistuksesta – ajatuksen siitä, että sähköauton kuljettajat ovat huolissaan siitä, mistä he saavat seuraavan latauksensa, he kirjoittavat projektin nettisivulla.

– Kyse on osoittaa, että sähköajoneuvot ovat kyvykkäitä. Ne ovat jännittäviä, niitä on hienoa ajaa.

Pariskunta ei ole ensi kertaa pitkällä matkalla. Vuonna 2017 pariskunta keräsi varoja nyt tehtävään matkaan matkustamalla Lontoosta Serbian eteläosiin osana Mongol-rallia.

