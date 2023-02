Main ContentPlaceholder

Autot

Näistä automalleista valitaan maailman paras

Eri puolilta maailmaa koottu tuomaristo valitsee World Car of the Year 2023 -palkinnon voittajan huhtikuussa. Ehdolla on kymmenen uutta automallia.

Mazda CX-60 on yksi finaaliin yltäneistä automalleista.