Jättikokoinen kiinalainen sähkötila-auto saapuu keväällä Suomeen. Tulossa on myös nelivetomalli

Euro NCAP -törmäystestissä viisi tähteä saanut Mifa 9 on 5,27-metrinen tila-auto, jonka myynti alkaa kevään korvalla. Auton leveys on tasan kaksi metriä, korkeus 184 senttiä ja akseliväli 320 senttiä. Järkäleen massa on 2,6 tonnia.

Kiinalaisten Maxus-sähköautojen maahantuoja esitteli Vantaalla medialle ja jälleenmyyjilleen kaksi uutuusmallia. T90 EV -avolavan myynti on jo alkanut, mutta isolle Mifa 9 -luksustila-autolle ei ole vielä hintoja.

Mifa 9 on tila-auto, jonka saa sekä 7- että 8-paikkaisena. Suomessa kävi esittäytymässä sähkötila-auton huippuvarusteltu 7-paikkainen luksusversio.

Mifa 9 on iso ja suomalaiseen silmään hiukan oudolta näyttävä. Eikä umpinainen delfiininokka jätä epäselväksi sitä, etteikö kyseessä olisi sähköauto.

Mifa 9:n myynti alkaa etuvedolla, mutta luvassa on myös nelivetoinen malliversio.

Etuvetoisen Mifa 9:n sähkömoottorin teho on 180 kilowattia (245 hv). Ajoakun käytettävissä oleva nettoenergiasisältö on 90 kilowattituntia (brutto 93 kWh). Sisäisen laturin teho on 11 kilowattia. Pikalatauksen luvataan hoituvan 130 kW:lla 36 minuutissa (30-80 %). Hitaan kolmivaihelatauksen kestoa ei kerrota. Vakiovarustukseen kuuluu myös lämpöpumppu.

Mifa 9:n normikulutus on lämpimällä säällä 21,8 kWh/100 km. Normitoimintamatka on 430 kilometriä – ja kaupunkiajossa peräti 565 kilometriä. Mallin huippunopeus on 180 km/h.

Kun takimmainen penkki on käytössä, tavaratila on niukka. Laajennus hoituu kuitenkin helposti penkin pituussäädöllä ja nojien kaadolla.

Ajoakku on akseleiden välissä. Voimansiirron rakennepiirros kertoo selvästi sen, että Mifa 9:stä on tulossa myös nelivetoinen versio.

Pelkistetyssä kojelaudassa ei ole perinteisiä kytkimiä, vain hopealistassa olevat ilmastoinnin ja lämmityksen kosketuskytkimet.

Iso auto, pieni mittaristo. Nopeusmittari on erikoisen näköinen, sillä siinä on kaksi asteikkoa.

Mifa 9:n hinnoittelu ei ole tiedossa, mutta hinnat alkavat todennäköisesti yli 80 000 eurosta. Auton kohderyhmänä ovat enemmän ammattiautoilijat kuin perheet. Esimerkiksi taksikäytössä Mifa 9 on matkustamotilojensa vuoksi pätevä peli, ja Suomessa käynyt ylellinen Premium-varusteversio soveltuu kyllä hiukan arvokkaampaankin henkilökuljetukseen. Premiumin alapuolelle sijoittuvat Luxury- ja Elite-varustelut.

Esittelyauto oli 7-paikkainen luksustila-auto, jonka keskirivillä oli erillisistuimet ja takana kolmen hengen penkki. Takapenkille kuljetaan etuistuinten välistä, joten jää nähtäväksi, miten kulku hoidetaan tulossa olevassa 8-paikkaisessa mallissa, missä on tietysti keskellä istuin tai istuimet kolmelle.

Etuistuimet vaikuttavat matkustusmukavilta. Molempiin suuntiin säätyvä ratti helpottaa ajoasennon säätämistä.

Kolmen hengen takapenkillä on hyvin jalkatilaa, mutta korkeus alkaa olla kortilla yli 180-senttisillä matkustajilla.

Ainakin Premium-varusteluun kuuluu sähkökäyttöiset liukuovet. Toisen rivin kahdessa ylellisessä penkissä – tai paremminkin lepotuolissa – on runsaat sähkösäädöt sekä lämmitys ja jäähdytys. Penkki säätyy sekä pituus- että leveyssuunnassa, ja säätöjen tekoa varten penkin kyynärnojassa on kosketusnäyttö.

Penkkien välin kasvattaminen helpottaa luonnollisesti kulkua taakse. Meno ”tavaratilapenkeille” on helpompaa kuin kippaavan keski-istuimen ja C-pilarin välistä. Vastaavanlainen keskeltä tapahtuva kulku on myös 6-paikkaisessa Maxus Euniq 5:ssä.

Myös takapenkki liikkuu pituussuunnassa. Takapenkillä on reilusti jalkatilaa, kun penkki on taka-asennossa, mutta yli 180-senttisen päälaki alkaa koskea katon takalaidan verhoilua, eikä penkkiä voi varauksetta suositella kolmelle aikuismittaiselle.

Keskellä matkustetaan ylellisesti. Turvavöiden esikiristimien pitäisi estää makuuasennossa olevan matkustajan liukuminen törmäystilanteessa turvavyön alitse.

Tavaratila on henkilökuljetusasennossa varsin olematon, mutta se kasvaa paitsi istuimen pituussiirrolla myös nojien kaadolla – tavaratilan kooksi kerrotaan 466–1 700 litraa. Lisäksi edessä on 55 litran tila esimerkiksi latausjohtojen säilyttämistä varten. Latauspistokkeet ovat vasemmassa takalokasuojassa.

Mifa 9:n kantavuus on henkilökuljetuskapasiteetti huomioiden varsin pieni 485 kiloa. Auton perään saa kytkeä enintään tuhat kiloa painavan jarrullisen kärryn tai vaunun.

Ison keskikonsolin erottamat etupenkit eivät häpeä keskirivin penkeille. Maxuksen totutusta linjasta poiketen ratissa on sekä pituus- että korkeussäätö. Mittaristo on varsin pienikokoinen ja kojelauta todella pelkistetty – siinä on oikeastaan vain 12,3-tuumainen kosketusnäyttö ja sen alla kosketuspalkki, mistä säädetään ilmastointia. Ajosuunnanvalitsin on ratin takana oleva vipu.

Edessä on 55 litran tavaratila.

Mifa 9:ssä on hyvän perusvarustelun lisäksi varsin kattava ajoavustinarsenaali, ja auto onkin saanut Euro NCAP -törmäystestissä viisi tähteä.

Maxus-mallistoon nyt esiteltyjen T90 EV:n ja Mifa 9:n lisäksi myyntiin on tulossa vielä tämän vuoden aikana sekä uusi henkilöautomalli että uusi hyötyautomalli.