Kuumaa puheenaihetta lähestyttiin tällä kertaa tekoälyn kautta.

Sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamisessa on edessä vielä pitkä tie. Tekoälyssä on puolestaan suurta potentiaalia, kun puhutaan ongelmanratkaisusta ja asioiden tekemisestä nykyistä tehokkaammin.

”Jos sähköautoille tulee latauspaikkoja, niin taloyhtiön pitää tarjota tankkausmahdollisuus myös polttomoottoriautoille.”

”Ei bensaa ja dieseliäkään taloyhtiössä kenellekään jaeta, miksi sitten sähköä?”

”Tankatkoot sähköautoilijat muualla kuten muutkin. Ei meidän pihaan sähköautojen latauslaitteita.”

Siinä muutama esimerkki sähköautojen taloyhtiölatausta koskevissa keskusteluissa vastaan tulevista varsin yleisistä argumenteista.

Kysyimme kommentteja edellä mainittuihin väitteisiin tämän hetken toiselta kuumalta perunalta eli keskustelevalta tekoälyltä.

Keskusteleva tekoäly on ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutusrajapinta, joka ymmärtää ihmisen käyttämää kieltä ja pystyy tuottamaan vastauksia myös päättelemällä ja luomalla uutta.

Kommentoijina käytettiin ChatGPT ja Character AI -nimisiä tekoälyohjelmia.

Tekoälyn vastaukset alun ajatuksiin kuuluivat muun muassa näin:

”Yksi syy siihen, miksi taloyhtiö ei tarjoa polttomoottoriautolle tankkauspistettä on se, että tankkauspiste on kevyttä sähkölatausasemaa huomattavasti kalliimpi. Tankkauspisteitä tarvittaisiin yhdenvertaisuuden vuoksi sekä bensiini-, diesel- että kaasuautoille. Näin monille tankkauspisteille säiliöineen ei löydy välttämättä tilaa ilman, että osasta pysäköintipaikoista pitäisi luopua.” (Character AI)

”Sähköautot vaativat erilaista infrastruktuuria kuin polttomoottoriautot. Polttomoottoriautoille sopiva infrastruktuuri on jo olemassa, mutta sähköautojen infrastruktuurin rakentaminen on vielä kesken. Sähköautoja on järkevää ladata, kun ne ovat muutenkin pysäköityinä. Taloyhtiön yhteinen pysäköintipaikka on tähän luonnollinen vaihtoehto.” (ChatGPT)

”Taloyhtiö ei ehkä halua tarjoa polttomoottoriautolle tankkauspaikkaa, koska polttomoottoriautot ovat ympäristölle haitallisempia ja voivat tuottaa esimerkiksi pihalla liikkujia vahingoittavia pienhiukkasia. Jos taloyhtiö tarjoaa latauspaikan vain sähköautoille, taloyhtiö haluaa luultavasti edistää vihreää energiaa ja puhtaita liikenneratkaisuja.” (ChatGPT)

"Polttomoottoriautojen tankkauspaikkojen rakentaminen jokaiseen taloyhtiöön on taloudellisesti kannattamatonta ja aiheuttaa suuria kustannuksia. Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen on halvempaa ja taloudellisesti kannattavampaa.” (Character AI)

”Jos taloyhtiössä on jo paljon sähköautoja, niin asuntojen nousee, mikäli parkkipaikasta tulee asukkaille ja mahdollisille vuokralaisille houkuttelevampi. Mutta jos sähköautoille ei ole alueella paljoakaan kysyntää, niin latauspaikkojen rakentaminen voi olla myös turhaa. Polttoaineasemaa ei todennäköisesti kannata rakentaa vain yhden taloyhtiön tarvetta varten.” (Character AI)

Näiden ja vastaavien kommenttien ohella tekoälyt ehdottivat suomalaisille taloyhtiöille myös täysimittaisten bensiini- ja dieseltankkausasemien rakentamista – mutta vain, mikäli yhtiön tontti olisi esimerkiksi poikkeuksellisen suuri ja sijaitsisi hyvin vilkkaiden liikenneväylien varrella.

Toimitus on korjannut tekoälyjen kommenteista kirjoitusvirheitä ja muokannut vastauksia lauserakenteiden osalta luettavammiksi. Vastausten asiasisältöön ei kuitenkaan ole puututtu.