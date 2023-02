Kolmelle miehelle luettiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa ehdolliset vankeustuomiot törkeästä vakuutuspetoksesta. Virolais-suomalainen kolmikko syyllistyi valekolarin ajamiseen kymmenen vuotta sitten Lohjalla.

Miehet ajoivat tahallaan kolarin ja saivat nostetuksi noin 19 000 euron korvaukset vakuutusyhtiöltä.

Petoksen taustalla oli rahapula ja sitä lievittääkseen miehet valmistautuivat petokseen huolellisesti. Viron rekisterissä olevan vanhan Volvo V70 -henkilöauton mittarista ruuvattiin 295 000 kilometriä pois. Myös auton vakuutusehtoja oli paranneltu kuukausi ennen kolarointia. Ajetuiksi kilometreiksi jäi mittariin 171 000.

Toisena osallisena ajoneuvona oli Suomessa rekisteröity vanha Renault Trafic.

Kolari ajettiin lohjalaisella kiinteistöllä syksyllä 2012. Itse törmäys järjestettiin niin, että toinen auto oli pysäköitynä ja Volvolla törmättiin sen verran rajusti, että autot menivät lunastukseen.

Kolarointi onnistui kolmikon näkökulmasta. Vakuutusyhtiö korvasi toisen auton vakuutuksen perusteella autoista 5 300 ja 13 637 euroa.

Viron rekisterissä oleva Volvo V70 irvisti kolarin jälkeen kärsivän näköisenä keulastaan.

Vakuutusyhtiö teki korvauspäätöksen toisen auton osalta muutamassa viikossa ja toisen auton osalta meni noin kolme kuukautta. Mieskolmikko jakoi rahat ja rahapula lievittyi ainakin hetkeksi.

Vakuutusyhtiö ei epäillyt kolaria järjestetyksi, mutta myöhemmin se käynnisti selvittelyn omatoimisesti useista epäilyttävistä kolareista. Ainakin yhdessä tapauksessa löytyi linkki Lohjan valekolariin, minkä jälkeen totuus alkoi selvitä. Suomenlahden eteläpuolelta tuli apua, kun Viron poliisi sai selvitettyä Volvon todelliset kilometrit. Tapaus eteni käräjille.

Näillä rypyillä Volvo V70 meni lunastukseen. Ennen valokolaria auton mittarista ruuvattiin lähes 300 000 kilometriä pois.

Vakuutusyhtiöt ovat viime vuosina joutuneet tekemisiin vastaavien valekolareitten kanssa. Tekotapa on ollut samanlainen. Osallisena kolareissa on ollut ulkomailta tuotu auto, jonka todelliset kilometrit on ruuvattu pienemmiksi, millä auton arvoa on nostatettu isompien vakuutuskorvausten saamiseksi.

Lohjan tempun taloudelliset arvot olivat sen verran isot, että syyttäjä arvioi teon törkeäksi petokseksi ja nosti syytteet.

Oikeus joutui ratkaisussaan ottamaan kantaa, oliko kyse törkeästä vaiko perusmuotoisesta petoksesta ja päätyi törkeään.

Perusmuotoinen petos vanhenee viidessä vuodessa, mutta törkeän osalta raja on kymmenen vuotta, joten tapaus ei ollut vielä vanhentunut.

Törmäyksen voimakkuudesta kertovat lauenneet turvatyynyt. Valekolarissa kukaan ei onneksi loukkaantunut.

Syyttäjän mukaan kolmikko antoi väärää tietoa tapahtuneesta. Oikeudessa miehet kiistivät syyllisyytensä tahalliseen kolarointiin. Volvon omistaja esitti täysin tietämätöntä auton todellisista kilometreistä.

Yksi syytetyistä kiisti saaneensa mitään hyötyäkään tapauksesta ja totesi, ettei ollut saanut vakuutusrahoista lanttiakaan. Hän kuitenkin muutti kertomustaan ja myönsi, että kolari oli ajettu tahallaan.

Miehet olivat rikoskumppaneita oikeuden näkemyksen mukaan, mikä tarkoitti sitä, että kaikki ovat vastuussa tapahtuneesta riippumatta siitä, kuka tosiasiassa valekolarin oli ajanut.

Oikeus katsoi kolmikon tavoitellun hyödyn määräksi vakuutusyhtiön maksaman lähes 19 000 euron korvaussumman, joka on sama kuin autojen todellinen arvo ennen kolaria. Vakuutusyhtiölle tempusta aiheutui 14 455 euron vahinko, sillä romuautojen myynnistä yhtiö sai 4 800 euroa.

Törkeästä petoksesta sai syytteen myös yksi nainen, mutta hänen osaltaan oikeus hylkäsi syytteen.

Käräjäoikeus tuomitsi 71-vuotiaan miehen neljän kuukauden ehdottomaan vankeuteen, jonka oikeus muutti 120 tunnin yhdyskuntapalveluksi. Toinen 71-vuotias mies sai viisi kuukautta ehdollista vankeutta. Kolmas tärkeästä petoksesta tuomittu, 40-vuotias mies, sai puoli vuotta ehdollista.

Grafiikka kertoo tarkemmin miten Volvo oli laitettu törmäämään pysäköityy pakettiautoon.

Kolmikko määrättiin yhteisvastuullisesti maksamaan noin 14 500 euroa vahingonkorvauksia. Yhteisvastuullisuus tarkoittaa sitä, että jos jollain ei ole rahaa maksaa osuuttaan, joutuvat muut maksamaan hänenkin siivunsa.

Korkojen osuus nousee merkittäväksi, sillä yli 10 vuoden aikajaksolta tuomittujen on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa, joka on ollut pääasiassa seitsemän prosenttia, mutta se on viime aikoina noussut korkeammaksi. Korkosumma nousee näin ollen likimain yhtä suureksi kuin maksettavaksi määrätty vahingonkorvaussumma.

Käräjäoikeus antoi tuomion tammikuun viimeisenä päivänä. Tuomio on lainvoimainen. Ensimmäisenä tapauksesta kirjoitti Svenska Yle.