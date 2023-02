Tässä on ensimmäinen Euroopassa myytävä sähkö­käyttöinen avolava-auto – nyt Suomessa

Ensiesittely: Kiinalainen Maxus T90 on ensimmäinen Euroopassa myytävä täyssähköinen pick-up.

Maxus T90 EV:ssä on näyttävä maski, mutta ledihuomiovalojen seurana on pelkät halogeeniajovalot. Moottorilta vapautuneeseen tilaan ei ole rakennettu etutavaratilaa. Rengaskoko on 17 tuumaa, mutta tässä autossa on hiukan alimittaisilta näyttävät 16-tuumaiset renkaat.

Maxuksen 11 suomalaista jälleenmyyjää ovat saaneet uuden myyntiartikkelin, jolle ei ole vielä kilpailijoita Euroopan markkinoilla. Uutuus on tuhannen kilon kantavuusluokkaan sijoittuva täyssähköinen avolava.

Järeän äijämäistä T90-mallia valmistetaan myös polttomoottorisena, mutta Eurooppaan sitä tuodaan muiden Maxus-mallien tapaan vain sähköautona.

Takavetoisessa T90:ssä on sama 177 hevosvoiman sähkömoottori kuin etuvetoisissa Maxus Euniq 5- ja 6-malleissa, mutta ajoakku on nettokapasiteetiltaan suurempi (85 kWh). Ajoakussa on nestekierto, joka mahdollistaa akun lämmittämisen ja jäähdyttämisen ladattaessa ja ajettaessa, mutta ei akun esilämmittämistä latausta varten.

Takana on ledivalot ja auton värisessä puskurissa astinlauta. Valmistaja- ja mallitiedot kerrotaan selvästi.

Lavan suojaverhoilu ja kromiset lavakaaret ovat vakiovarusteita. Takalaidan kantavuus on 200 kg.

Sisäinen laturi on 11-kilowattinen. Hitaalla 1-vaihelatauksella akku täyttyy noin 12 tunnissa ja 3-vaihelatauksella kahdeksassa tunnissa. Pikalatauksen kerrotaan hoituvan 80 kW:lla 20:sta 80 prosenttiin 45 minuutissa. Matkustamossa on kiinalaismallinen 220 voltin verkkovirtapistoke.

Lämpimässä kelissä tehty normikulutus on 26,4 kWh/100 km, joten normimitattu 336 km:n toimintamatka jää todennäköisesti haaveeksi – siitä huolimatta, että Norjassa tehtyjen sähköautojen toimintamatkatestien perusteella Maxus-mallien normiarvot löivät hyvin yksiin todellisuuden kanssa.

Suomessa T90 EV:ssä on aina viiden hengen miehistöohjaamo. Hyvin varustellun avolavan ainoa malliversio maksaa 70 556 euroa, eli se on samassa hintaluokassa viisipaikkaisen dieselmoottorisen Toyota Hiluxin kanssa. Sähköauton ”edullisuus” johtuu sen autoverottomuudesta.

Sähkösäätöisissä nahkapenkeissä on mukavasti sivuttaistukea.

Takana on hyvin jalka- ja pääntilaa jopa kolmelle aikuiselle.

T90:n ja Hiluxin hintoja verrattaessa pitää muistaa, että Toyota on nelivetoinen, kun Maxuksen saa vain takavetoisena. Työkäyttöä ajatellen merkittävä ero liittyy myös vetomassaan, joka on T90:ssä vain tuhat kiloa.

T90:n neliön muotoisella lavalla on kromikaaret ja suojaverhoilu, mutta myyjän kautta siihen saa muun muassa lavakatteen, lavaverhon tai mattamustat kaaret.

Ajettavuudesta saadaan kokemuksia vasta myöhemmin. Ajosuunta valitaan keskikonsolissa olevasta kiertosäätimestä, jonka vieressä ovat ajoasetusten ja alamäkihidastimen nappikytkimet. Nopeusalueella 0–30 km/h toimiva alamäkihidastin on hiukan turha varuste nelivedottomassa autossa, jonka maastokäyttöä rajoittaa myös vaatimaton 16 sentin maavara. Vaikka 645 kiloa painava ajoakku on akseleiden välissä, autolle luvataan 55 sentin kahluusyvyys.

Ratissa on poikkeuksellisen vähän kytkimiä. Kosketusnäytön alla on ilmastoinnin kosketussäätimet.

T90:n hinnan kohdalla huomionarvoista on, että se sisältää käytännössä ”kaiken” – lisävarustelistalla on vain valkoisen perusvärin tilalle metalliväri (+930 euroa) ja 32 ampeerin latauskaapeli (+310 euroa). Hintaan kuuluu myös Suomessa tehtävä alustamassaus.

Latausliittimet on sijoitettu vasemman takaoven taakse.

T90:n nahkaverhoilluissa etuistuimissa on kuusisuuntaiset sähkösäädöt ja mukavasti sivuttaistukea, mutta ratti säätyy vain korkeussuunnassa. Autoon nousua helpottavien astinlautojen käyttöön on syytä tottua, jos ei halua liata vaatteita.

Takana istutaan sen verran matalalla, että jalat jäävät vaille reisitukea. Kengän mahtuvat edessä olevan istuimen alle, ja sekä polvi- että pääntilaa on mukavasti. Keskipaikalla mahtuu kyllä helposti istumaan, mutta penkin ja korin muotoilu ei puolla kolmen aikuismatkustajan pidempiaikaista reissaamista.

Ajosuunta valitaan keskikonsolissa olevalla kiertosäätimellä. Alamäkihidastin toimii nopeuteen 30 km/h saakka.

Hyvässä varustelussa on sama heikkous, mikä on myös muissa Suomessa myytävissä Maxus-malleissa: multimediajärjestelmän FM-radiossa ei ole RDS-tekniikkaa, eli se ei näytä kuunneltavan kanavan tietoja eikä etsi automaattisesti saman kanavan vahvinta taajuutta. 10-tuumainen kosketusnäyttö on hieman alempana kuin mittaristo.

Takavetoisessa autossa on lehtijouset. Perän, sähkömoottorin ja ajoakun alla on maavaraa vain noin 16 senttiä, mutta auton kahluusyvyys on 55 senttiä.

