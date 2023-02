IS testasi: Maailman toiseksi myydyin auto käväisi Suomessa – jäikö monsterin visiitti kuitenkin ainut­kertaiseksi?

Ensitesti: Periamerikkalaisen avolavamallin sähköversio esittäytyi pikaisesti Suomessa, mutta riittääkö autoja koskaan tänne asti laivattavaksi?

Vuonna 1948 esitelty F-150 on ollut valtava menestys: yli 40 miljoonaa polttomoottoriautoa on lähtenyt kokoonpanolinjoilta kuluttajille. Nyt menestystä jatkaa täyssähköinen versio.

Siinä se nyt on. Yksi maailman myydyimmistä automalleista – nyt täyssähköisenä. Polttomoottorisena se on Yhdysvaltain myydyin automalli. Joinakin kuukausina sitä on kaupattu uutena enemmän kuin maailman myydyintä autoa eli Toyota Corollaa.

Kyllä sopii ihmetellä. Viisi metriä ja 91 senttimetriä pituutta ja 2,44 metriä leveyttä. Eihän tuo sovi edes Alepan parkkiruutuun.

Kuvitellaan kuitenkin, että autolla pitäisi ajaa Phoenixista Interstate 10:tä pitkin San Antonioon, lavalla matkaa moottoripyörä ja ZZ Top raikaa stereoista. Oltaisiin siis lähempänä tämän auton sielunmaisemaa kuin nyt Vantaan harmailla kaduilla, joilla soi helmikuinen sulaneen lumen kostuttama melankolia.

Vetokykyä löytyy 4 000 kiloa.

Tiedotusvälineet pääsivät keskiviikkona kokeilemaan Fordin kohutuinta sähköautouutuutta. Vaikka Mustang E-Mach aiheutti tuntemuksia laidasta laitaan, ”Americana” tiivistyy F-150 Lightningissa vielä voimakkaammin.

Se on preerialle sopiva järkäle. Voimakas kuin mikä. Suomessa muutaman vuorokauden vierailleessa autossa voimantunto korostui erityisesti, sillä yksilö oli Britanniasta lainattu ja siellä tyypitetty prototyyppi isoimmalla akulla, varustelultaan neljästä versiosta korkein Platinum.

Hipaisu voimapolkimeen tarjoaa hyvän syyn varoittaa, ettei tämän auton käyttöä kannata opetella ahtaassa parkkihallissa, sillä monsteri liikahtaa pienestä painalluksesta hiukan eri tavalla kuin suomalaisten suosimat henkilöautot.

Kun on tarvetta kiihdyttää suoralla, matkustajat voivat vain haukkoa henkeään. Kyse on ei ole maailman nopeimmin kiihtyvästä rautamalmimöhkäleestä, mutta suhteutettuna auton massaan, hetkessä on jotain erityislaatuista.

Kantavuus on 885 kiloa.

Viidelle henkilölle rekisteröidyssä autossa on tilaa sekä edessä että takana. Laatuvaikutelma vaikuttaa pikaisen tutustumisen perusteella erinomaiselta. Jos jotain motkotettavaa on, se ei aukea vajaassa puolessa tunnissa.

Tietoviihdejärjestelmä on jo muissa Fordeissa nähty Sync 4, jota säädetään samanlaisella näyttötaululla kuin Mustang E-machia. Varsinainen yllätys löytyy keulasta, sillä keulapellin alla on 400 litraa tyhjää tilaa.

Lyhyenkin ajon jälkeen voi väittää, että ohjauksen vaste on kovin kevyt. Ohjaamon laatuvaikutelma on mainio.

Istuimet kutsuvat sisään. Ne ovat kuin tehty pitkään ajomatkaan. Etuistuimet on varustettu hierontatoiminnolla.

Sync 4 -järjestelmä on tuttu Fordin muista tuoreista malleista.

Fordin insinöörit ovat ajatelleet myös sähkönsiirtoa (9,6 kW) autosta, mikä maailmalla kiertävän tarinan mukaan ehti pelastaa jo yhden hääjuhlan, joka oli mennä mönkään sähkökatkon takia.

Tuhannen taalan kysymys lienee, tuleeko F-150 Lightning myyntiin Suomessa?

– Esteeksi ei asetuta, jos myyntiin tarjotaan, Fordin hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Reima Sievänen sanoi.

Yksi ongelma on auton kova kysyntä. Viime keväänä Ford sulki tilauskirjat, koska tuotantokapasiteetti tuli vastaan.

Neljästä varustetasosta Platinum on korkein.

Toinen kysymys on se, millaisella ajokortilla on sallittua kuljettaa Lightningia. Se asettuu kokonaismassaltaan kevytkuorma-autojen ryhmään. Suomessa lainassa käyneen Britanniaan rekisteröidyn prototyypin kokonaispaino oli 3 550 kiloa, mikä tarjoaa B-kortin haltijalle mahdollisuuden ajaa sitä.

Hinnat vaihtelevat Yhdysvalloissa akuston ja varustetason mukaan tuoreimman korotuksen jälkeen 54 000 eurosta 90 000 euroon ilman potentiaalisia kannustimia, joiden suuruus vaihtelee osavaltioittain.

Ovikoodi löytyy kuskin sisäänkäynnistä.

50 miljardin muutos Koska Ford on laatinut useiden muiden perinteisten autonvalmistajien tapaan sähköistämisstrategian tyyliin ”All-in”, on myös periamerikkalaisen F-150:n muututtava. Tällä hetkellä Ford on Teslan jälkeen Yhdysvaltain suurin sähköautojen valmistaja. Fordin maailmanlaajuinen panostus sähköistämiseen on 50 miljardia euroa, mikä mahdollistaa kahden seuraavan vuoden aikana uusien sähkömallien julkistukset ja koko hyötyajoneuvomalliston täydellisen uudistamisen. Euroopassa Fordin sähköstrategian toteutus on keskitetty Kölniin.

Ford F-150 Lightning Platinum MOOTTORI Sähkömoottori 580 kW (433 hv), 1051 Nm AJOAKUN KAPASITEETTI 131 kWh LATAUSAIKA 41 min (150 kW), 122 min (50kW) LATURI 19,2 kW SUORITUSKYKY 0–100 km/h alle 4,5 s, huippunopeus 180.0 km/h KULUTUS 29,8 kWh/100 km sähkö (epävirallinen) TOIMINTAMATKA 514 km (EPA) VOIMANSIIRTO A, neliveto MITAT p 5 910, l 2 440, k 1 990 mm, akseliväli 3 696 mm, omamassa 2 948 kg, tavaratila edessä 400 l HINTA noin 90 000 euroa (Yhdysvalloissa ennen hankintakannustimia)

