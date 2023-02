Uusi ilmiö autokaupassa: Venäläiset yrittävät päästä eroon uudenkarheista arvoautoistaan

Myynnissä on nyt poikkeuksellisen edullisia huolto-ongelmaisia länsiautoja.

Aiempaa selvästi useampi arvoauton omistaja on pistänyt laitteensa Venäjällä myyntiin. Kauppa käy kuitenkin nihkeästi, mikä on tuottanut myös myyntitappioita. Myös arvoautojen kansainvälinen markkina on nyt venäläisten kannalta pitkälti jäässä.

Kalliimman pään länsiautojen myynti-ilmoitukset Venäjällä ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana selvästi, kertoo sanomalehti Izvestija. Ilmiön taustalla on länsimaisten autojen huoltamisen ja korjaamisen muuttuminen pakotteiden vuoksi kalliiksi ja osin jopa lähes mahdottomaksi operaatioksi.

Izvestija kertoo, että esimerkiksi alle kolmivuotiaiden Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche ja Infiniti -merkkisten arvoautojen myynti-ilmoitukset ovat vuodessa yli tuplaantuneet. Vastaava kasvu koskee myös Bugattia, Maseratia, Lamborghinia, Rolls-Roycea, Ferraria, Aston Martina, Bentleytä ja jopa venäläisten omaa Aurusta.

– Useimmat premium- ja luksusautojen omistajat olivat tottuneet Venäjällä siihen, että autojen ylläpito ei ole vaatinut vaivaa. Lisäksi tällaisten autojen omistajilla on ollut palkattuina kuljettajia, eivätkä omistajat ole tienneet millaista huoltoa ja ylläpitoa autot ovat vaatineet. Nyt muun muassa arvokkaiden Mercedes-Benz, BMW, Land Rover ja Rolls-Royce -autojen huolloista ja korjauksista on tullut melkein mahdotonta. Esimerkiksi ohjelmistoja ei voi päivittää, mikä on joissakin malleissa kriittistä. Huolto- ja korjausajat ovat pidentyneet ja yksinkertaisiakin osia joutuu odottamaan pitkään, Venäjän kansallisen autoliiton varapuheenjohtaja Jan Ernstovich Heitzer kertoo.

Kun varaosat matkaavat pimeitä reittejä pitkin maailmaa kuukausikaupalla tai niitä ei saa ollenkaan, ovat arvoautojen ylellisyyksiin tottuneet päässeet käyttämään takseja, vuokra-autoja sekä kakkosautojaan.

Osa on joutunut ostamaan tilalle myös kokonaan toisen auton, kun arvokas länsipeli on seissyt korjaamolla tyhjän panttina jopa kuukausia tai pidempäänkin.

Kaikilla Venäjän varakkailla kamelin selkä ei ole myöskään kestänyt rajusti nousseita kustannuksia, minkä vuoksi erilaisia arvoautoja on pyritty ja pyritään edelleen vaihtamaan helpommin ja halvemmalla ylläpidettäviin merkkeihin ja malleihin

– Hinnat eivät vakiinnu, joten useimmat myyjät, jopa he, jotka myyvät autonsa alle sen markkina-arvon, odottavat silti ostajaa kuukausia. Ostaja ei ole nyt valmis antamaan paljon rahaa käytetystä autosta, joka on kallis ja vaikea ylläpitää, Heitzer sanoo.

– Jälleenmyyjiä jotka ostavat halvalla ja myyvät kohtuuttomilla hinnoilla, on aina ollut ja tulee olemaan. Nyt on heille herkullisin aika ostaa – hinnat nousevat jatkuvasti, on mahdollisuus hyödyntää omistajien huolto-ongelmia ja myydä autot sitten kannattavasti heille, jotka eivät ole ehkä kokeneet vaikeuksia, sanoo eläkkeellä oleva liikennepoliisimajuri Viktor Kondrashin Izvestialle.

Izvestija ei kerro, miksi juttuun on pyydetty kommenttia juuri liikennepoliisimajurilta.

Todennäköistä on, että hän on tavalla tai toisella luksusautokaupan asiantuntija.

Kondrashinin mukaan arvoautojen ostajista löytyy joka tapauksessa nyt myös tahoja, jotka omistavat samanlaisen auton ennestään ja aikovat käyttää toista autoaan osienluovuttajana.

Vara-osiksi uudenkarheita autoja ostetaan käytännössä vain kaikkein kalleimmille luksusmerkeille kuten Maybacheille ja Rolls-Royceille.