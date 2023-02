Koeajo: Dacia Jogger on kalleimmillaankin yhä edullinen. Halvemmalla ei saa uutta autoa seitsemälle.

Dacian uudistuksessa keulamerkki muuttui. Seitsemän hengen kuljettimessa on 20 senttimetrin maavara. Kätevät kattotelineet säätyvät uuteen asentoon pienen työkalun avulla.

Dacia ei nauti ”autotietäjien” keskuudessa suunnatonta arvostusta. Toisin on, kun kysytään Dacian omistajilta. Nämä kokemusasiantuntijat kun vaihtavat usein vanhan Daciansa uuteen Daciaan.

Dacian hankkineita voi ymmärtää, kun ottaa Jogger-mallin koeajoon. Pikaisessa kasvojenkohotuksessa piipahtanut Jogger saattaa edustaa juuri nyt merkin parasta osaamista.

Valmistajan ideologian mukaisesti ajamiseen liittyvät oleelliset asiat on edelleen huomioitu ja turhuudet karsittu. Silti pitää raapia päätään keksiäkseen ihan oleellisen puutteen. Päivityksessä Jogger on saanut 16-tuumaiset kevytmetallivanteet, pysäköintitutkan eteen, peruutuskameran ja katvealuevaroittimen. Koeajoautossa ovet naksahtelevat auki ja kiinni, kunhan auton likeellä astelevalla kuskilla on avain taskussaan.

Perävaloissa Volvo-tyylistä muotoilua. Vetopaino jarruitta 649 kg ja jarruin 1200 kg. EuroNCAP-törmäystestissä Jogger sai vain yhden tähden viidestä, mutta perusteisiin kannattaa tutustua ennen kuin hylkää ostohalunsa.

Uudistunut Dacia Jogger on saatavissa kolmella varustetasolla joko 5- tai 7-paikkaisena. Hinnat lähtevät Jogger TCe 110 Essentialin 20 399 eurosta. Tuhannen euron lisämaksulla saa viisipaikkaisen auton muutettua seitsemänpaikkaiseksi. Kaikkiaan aika edullista, vaikka ”maaginen” kahden kymppitonnin raja on nyt ylittynyt.

Ohjaamon muovisuutta pehmentää vaakalinjassa kulkeva kangassomiste. Dacialle ominainen puhelinteline on edelleen krouvi, mutta se ajaa asiansa ilman pelkoa puhelimen putoamisesta kesken ajon.

Ohjaamossa ei kikkailla. Tunnelma on hyvällä tavalla vanhanaikainen. Kuskin ”jalkatyötila” tuntuu hiukan ahtaalta.

Dacia ei ole koskaan loistanut istuintensa erinomaisuudella. Ei tälläkään kertaa, vaikka kehitystä onkin havaittavissa. Istuinlämmittimien kytkimiä ei tarvitse Joggerissa etsiä lattianrajasta toisin kuin Dacioissa on totuttu. Nyt painikkeet löytyvät ilahduttavasti keskikonsolin yläpuolelta kojetaulusta.

Mittaristosta välittyy olennainen.

Akseliväli on 2,9 metriä eli pitkä. Etuistuinten takana matkustajilla on korkeussuunnassa hyvin tilaa, mutta keskimittaisen miehen polvitilan voi kyseenalaistaa.

Penkinlämmittimien kytkimet löytyvät nyt kojetaulusta.

Kun autossa on kolme penkkiriviä, tavaratila kutistuu 565 litrasta 160 litraan. Kulku perälle onnistuu kippaamalla keskirivin istuimen kasaan. Kyydissä olleet varhaisteinit hinkuivat istumaan kolmannelle riville, ja kuulemma viihtyisää oli matkanteko. Kun tavaratilan suurentamiselle tulee tarve, istuimet voi myös nostaa autosta pois yksitellen. Pelkällä istuinten kippauksella saadaan muhkurainen pohja kuljetettaville tavaroille.

Moottorin (aina 110 hv) voimavarat riittävät leppoisaan menoon. Mitään muuta tuskin kukaan odottaakaan. Alusta reagoi pinnanvaihteluihin herkästi, muttei hallitsemattomasti. Kulutus pysyy talviajossa kuormattunakin helposti alle kuudessa litrassa sadalla kilometrillä. Pimeällä taipaleella ajovalojen teho ei varsinaisesti lisännyt ajoturvallisuutta.

Pieni myönnytys turhuudelle on sähkötoiminen käsijarru, joka yhdessä säilytystilalla varustetun kyynärnojan kanssa köyhdyttää tonnin verran ostajaa. Auto ei kytke automaattisesti jarrua, mutta jaksaa piipittää kuuluvasti, jos kuski ei paina nappia. Rasittava ominaisuus.

Lue lisää: Onko käytetty katumaasturi ostoslistalla? 10 vuotta vanha Dacia Duster on yhä soiva peli – tarkista kuitenkin neljä asiaa

Istuimille kuusi ja seitsemän pääsee, kun keskirivin istuin taitetaan kasaan ja nostetaan hetkeksi kohti keulaa.

Lue lisää: Halpamerkin toimitusjohtaja: Hyödynnämme poltto­moottoreita hamaan loppuun asti

Lisäksi käsijarru jäätyi kiinni pian autopesun jälkeen, mutta pienellä runttauksella takapyörät lähtivät pyörimään. Sen jälkeen autolla ajettiin 130 kilometriä ilman ongelmia. Lämminneen sään ja ankaran lumipyryn jälkeen seuraavana päivänä jarru oli jumissa uudelleen. Ilman paljasta asvalttia jarru ei auennut samoilla keinoilla kuin kaksi päivää aiemmin, joten lavettiauto paikalle. Voisi sattua vallinneilla keleillä muillekin autoille.

Automaattivaihteistoa kaipaava saa sellaisen Joggeriin, jos malttaa odottaa kevään yli pistokehybridiversiota. Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme maksaa 7-paikkaisena 29 399 euroa. Vain hieman enemmän kuin koeajossa ollut, lisävarusteilla ladattu (28 137 euroa) bensiini-Jogger.

Ilta-Sanomat tutustuu hybridiuutuuteen tällä viikolla Portugalissa.

Lue lisää: Dacia pani tuulemaan – näin automallisto muuttuu

Lue lisää: Dacia rakensi hauskan rantakirpun, joka vihjaa automerkin tuleviin ratkaisuihin