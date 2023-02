Lehtitieto: Mercedes-Benz karsii rajusti mallejaan

Mercedes-Benz aikoo luopua muun muassa useista coupé- ja farmarimalleistaan.

Mercedes-Benz kaventaa tulevina vuosina huomattavasti tarjontaansa, kun yhtiö pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan ja voittomarginaalejaan, yhdysvaltalainen Car and Driver -lehti kirjoittaa.

Toukokuussa 2022 Mercedes-Benz hahmotteli pitkän aikavälin strategisen suunnitelmansa, joka sisältää tuotevalikoiman karsimisen kannattavuuden parantamiseksi. Car and Driverin mukaan tuolloin autonvalmistaja ei antanut täydellistä selitystä keinoista, mutta nyt lehdellä on paljon selkeämpi käsitys siitä, mitkä mallit poistuvat ja millaisia uusia malleja on lupa odottaa.

Lehti perustaa tietonsa useisiin käytyihin keskusteluihin valmistajan johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa. ”Sen perusteella, mitä olemme nähneet, Euroopassa ja Yhdysvalloissa tarjolla olevista 33 korimallista vain 14 säilyy,” lehti kirjoittaa.

– Loppujen lopuksi emme tarvitse farmarimalleja tai menekiltään alisuorittavia kaksiovisia volyymien lisäämiseksi, Mercedes-Benzin strategiatiimin vanhempi jäsen kertoi Car and Driver -lehdelle.

– Nykyaikaisten ympäristöystävällisten luksusautojen tärkeimmät tunnusmerkit liittyvät tilaan ja aikaan... Se on ykkösprioriteettimme, ei jälleen uuteen hienoon korimalliin, joka toimisi vain Euroopassa, tai viimeiseen panostukseen kuolevaan segmenttiin.

C- ja E-luokan coupémaisia muotoja tavoittelevat mallit ja avoautot poistetaan tuotannosta joskus vuosien 2023 ja 2024 välillä, ja ne korvataan kahdella kaksiovisella CLE-luokan mallilla, lehti kirjoittaa.

Nykyiset coupémaiset katumaasturit ja sedanit eivät myöskään ole enää osa merkin tulevaisuutta. Shooting Brake -korityypin ihailijat voivat heittää hyvästit tämän vuosikymmenen aikana.

Poistuvien mallien vastapainoksi horisontissa on mielenkiintoisia autoja. Myöhemmin tänä vuonna esimerkiksi Mercedes-AMG lanseeraa uuden GT-coupén, joka perustuu nykyiseen SL Roadsteriin. Vuonna 2026 nähdään uusi neliovinen coupé sekä seuraavan sukupolven SL, jossa on aiempaa enemmän tavara-ja takaistuintilaa sekä uusi AMG GT -coupé, jotka kaikki ovat sähköisiä, lehti uutisoi.