Voiko auton huollossa säästää vaihtamalla vain öljyt?

Öljynvaihtovälit ovat kasvaneet viime vuosikymmenten aikana merkittävästi.

Auton polttomoottori on runsaasti liikkuvia osia sisältävä tekninen laite joka ei toimi ilman moottoriöljyä. Sekä öljyt että öljynsuodatin pitää vaihtaa määrävälein.

Siinä missä 1990-luvulla öljynvaihtovälit olivat jopa vain 5 000 kilometrin luokkaa, venyvät ne nykyään parhaimmillaan jopa yli 30 000 kilometriin.

Kun öljynvaihtoaika tulee eteen, saattaa kuluttajalle tulla houkutus vaihtaa autoon pelkät öljyt – ei suodatinta. Öljyjen käyttöiän kasvu jopa moninkertaiseksi asettaa kuitenkin suodattimen vaihdolle aivan erilaisia vaatimuksia kuin ennen.

– Joku saattaa vieläkin ajatella, että suodattimen voi vaihtaa joka toisen öljyvaihdon yhteydessä, mutta öljyt kestävät itse asiassa pidempään kuin suodatin. Öljynsuodatin on tehty paperista ja se on kyllä todella vettynyt ja likainen usean kymmenen tuhannen ajokilometrin jälkeen. On todella tärkeää vaihtaa öljynsuodatin joka kerta, kun vaihdetaan öljytkin, painottaa rengas- ja autohuoltoketju Vianorin autohuollon päällikkö Pekka Alanko.

Suodattimen mennessä tukkoon öljy kiertää moottorissa pahimmillaan jopa kokonaan ilman suodatusta. Ääritapauksessa autossa voikin olla kiinni suodatin, joka ei tee mitään vaan öljy virtaa aina sen ohitse.

Hiukkassuodattimella varustetuissa dieselajoneuvoissa öljyn sekaan pääsee regeneroinnin, eli hiukkassuodattimen puhdistuspolton, yhteydessä aina polttoainetta, jolloin öljy laimenee vaihtovälin aikana.

– Näissä autoissa on erityisen tärkeää, että öljyt vaihdetaan ajallaan.

Pahimmillaan suodattimen vaihtotyöstä säästäminen voi johtaa myös moottorivaurioon, kun öljyn ominaisuudet heikkenevät ja voitelu huononee.