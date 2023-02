IS pyysi tekoälyltä listaa autoista, joita voisi myydä nyt ostohintaa kalliimmalla – tässä tulos

Kysyimme myös halvoista ja luotettavista käyttöautoista niin bensiini-, diesel- kuin sähkövaihtoehtoinakin.

Varmaa lienee, että tekoäly tekee jo hiljalleen tuloaan myös autokauppaan. Eri asia sitten on, mikä onkaan aikanaan kehityksen lopputulos.

Voiko tekoälyä käyttää apuna käytetyn auton valinnassa? Kyllä voi, mutta aivan sokeasti tekoälyn heittoihin ei missään nimessä kannata uskoa.

Kokeilimme uuden tekniikan mahdollisuuksia kysymällä suositulta ChatGPT-keinoälyltä käytetyistä autoista ja ennen muuta siitä, mitä niistä nyt kannattaisi ostomielessä Suomessa tiirailla.

Ensimmäisenä halusimme listan noin kymmenen vuoden ikäisistä käytetyistä, joita voisi nyt ostaa ”Suomesta melko halvalla ja jotka ovat useimmiten myös luotettavia ja hyvin toimivia”.

Bensiiniautojen osalta ChatGPT vastasi:

Toyota Corolla (2009-2013)

Honda Civic (2010-2015)

Mazda 3 (2010-2013)

Volkswagen Golf (2010-2014)

Ford Focus (2010-2014)

Nissan Qashqai (2010-2014)

Kia Cee'd (2010-2013)

Hyundai i30 (2010-2013)

Audi A4 (2010-2014)

BMW 1-sarja (2010-2013)

Tämän jälkeen ilmestyi vastaava dieselautolista. Se oli lyhyempi:

Volkswagen Golf - 6. sukupolvi (mk6)

Audi A3 - 3. sukupolvi (Typ 8P)

BMW 1-sarja - 1. sukupolvi (E87)

Mercedes-Benz C-sarja - 2. sukupolvi (W204)

Ford Focus - 2. sukupolvi (C307)

Vieläkin lyhyemmäksi lista muuttui, kun käyttövoimaksi rajattiin sähkö.

Sähköautojen osalta ChatGPT valitti ensin käytettyjen valikoiman pienuutta ja ehdotti sitten tutustumaan Nissan Leafiin (1. ja 2. sukupolvi), Renault Zoeen (1. ja 2. sukupolvi), BMW i3:een sekä Volkswagen e-Golfiin.

Jokerina mukaan mahtui lopulta myös Tesla Model S (1. sukupolvi).

Sitä ChatGPT ei suostunut kertomaan, että olisiko viisain käyttövoimavalinta nyt bensiini, diesel vai sähkö – vaiko kenties joku muu. Vastaukseksi tuli vain ympäripyöreää selittelyä erilaisista käyttötavoista ja -tarpeista.

Tekoäly heräsi kuitenkin uudelleen listoittamaan, kun kysyimme sitä, missä edellä mainituista autoista olisi ”suurinta potentiaalia voiton tekemiseen, eli myymiseen ostohintaa kalliimmalla”.

Vastaukseksi tuli lopulta kolme eri automallia:

”Honda Civic on yleisesti tunnettu luotettavuudestaan ja pitkästä käyttöiästään, ja se on Suomessa sekä arvostettu että aliarvostettu. Tämä mahdollistaa tavallista suuremman voittomarginaalin.”

”Toyota Corolla on yleisesti tunnettu luotettavuudestaan ja pitkästä käyttöiästään, ja se on yksi suosituimmista autoista Suomessa. Corollan maine on hyvä, minkä vuoksi hintataso voi joskus olla huomattavan korkea. ”

”Volkswagen Golf on luotettava ja laadukas auto, joka on erittäin suosittu Suomessa. Se tarjoaa hyvän ajomukavuuden, tilavan tavaratilan ja vakaan arvon. Joskus hinnat voivat nousta markkinatasoa korkeammiksi.”

Jutun koostaminen vaati kaikkiaan kymmeniä tekoälylle esitettyjä kysymyksiä lukuisine jatkokysymyksineen.

Tiedossa ei ole, millä perustein ja mistä lähteistä ChatGPT-tekoäly tarkalleen vastauksensa koosti. Kyseiseen tekoälypalveluun syötetyt tiedot loppuvat lisäksi tiettävästi vuoteen 2021-22.