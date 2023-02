Uudet Ladat ovat loppuneet venäläisistä Lada-liikkeistä

Lada Vesta on venäläisen Avtovazin valmistamista autoista teknisesti kehittynein. Nyt ajamattomat Vestat ovat loppuneet Venäjän autoliikkeistä, kertoo Za Rulem.

Lada Vesta on Ladan lippulaiva ja venäläismerkin perinteisesti parhaiten myynyt malli. Vestaa käyttää muun muassa Venäjän liikennemiliisi.

Ladan Vesta-mallit ovat Venäjän Lada-merkkiliikkeistä käytännössä loppu, eikä lisää autoja ole tullut tehtaalta yli puoleen vuoteen, paljastaa Venäjän suurin autolehti Za Rulem.

Lehden julkaiseman uutisen perässä on merkintä, joka kertoo artikkelin kirjoittajan olevan Venäjän federaatiossa ulkomaisen agentin asemassa.

Maininta agentista viittaa siihen, että kyseisellä autotoimittajalla on ulkomaisia, todennäköisimmin niin sanotuissa epäystävällisissä valtioissa kuten EU-alueella olevia kontakteja, eikä henkilön toiminta ole Venäjän viranomaisten suosiossa.

Vuodesta 2015 lähtien tuotannossa ollut Lada Vesta on Venäjällä erittäin tunnettu ja puhuttanut auto, jota runsain mitoin niin yksityis-, viranomais- kuin taksikäytössä.

Mallin kokonaisvalmistusmäärä ylitti syksyllä 2021 eli juuri ennen Ukrainan sotaa 600 000 kappaleen rajan.

Vestan tuotanto vakavien komponenttiongelmien vuoksi käytönnössä heti kun sota alkoi, mutta valmistusta onnistuttiin Avtovazin mukaan onnahdellen jatkamaan.

Za Rulemin tiedot kuitenkin kertovat, että Lada Vesta -autojen toimittaminen venäläisille Lada-jälleenmyyjille loppui jo vuoden 2022 kesäkuussa.

Vakavat toimitushäiriöt onnistuttiin pitämään piilossa julkisuudelta yli puolen vuoden ajan.

Za Rulemin mukaan Avtovazin jälleenmyyjille on luvattu Vesta-toimitusten jatkuvan maalis-huhtikuussa 2023.

Vestan ohella Lada on pystynyt Ukrainan sodan aikana valmistamaan jossain määrin Niva ja Granta-mallejaan. Malleista Lada X-RAY on sen sijaan jouduttu komponenttipulan vuoksi lopettamaan kokonaan, minkä lisäksi Largus-mallin valmistus on pysytellyt tiettävästi hyvin alhaisella tasolla.