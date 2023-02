IS:n ensitestissä Toyota RAV4 GR Sport

Ensitesti: Uuden varustelun saa sekä hybridi- että lataushybridimalliin.

Luulaja, Ruotsi

Toyotan RAV4 -katumaasturimallisto laajenee urheilullisella, rallitalli Gazoo Racingin innoittamalla uudella GR Sport -varustetasolla.

Toyota RAV4 on ohjaamoratkaisujensa osalta perinteisen käytettävä eikä kosketustoiminnoilla ole kikkailtu liiaksi. Osin jopa järeitä nappuloita voi käyttää vaikka hanskat kädessä.

Resepti on Toyotalla ennestään tuttu muun muasta Corollasta, C-HR:stä sekä jopa lava-auto Hiluxista, eli itse perusauto edustaa sporttikuorrutuksesta huolimatta tuttua tavaraa.

RAV4:n tapauksessa iskunvaimennusta ja jousitusta on kuitenkin viritetty aavistuksen tiukemmaksi, minkä lisäksi jämäkämpää alustaa tukevat myös aina 19-tuumaisiksi määritellyt vanteet.

Selvää kuitenkin on, että käytännössä kyse on huomattavasti enemmän ulkonäkö- ja mukavuusvaruste- kuin ajettavuuspaketista.

Naapurille GR-status näkyy toisin sanoen muun muassa kiiltomustina pyöränkaarina sekä uusituissa etuilmanohjaimessa ja maskissa.

Tehostevärit ovat perushybrideissä tummanhopeisia ja pistokehybrideissä asemetallinharmaita.

Hunajakennomuodot korostavat urheilullista tunnelmaa myös takana. Auton suoritusarvot eivät kuitenkaan eroa muusta RAV4-mallistosta.

Sisällä GR-varustelun huomaa esimerkiksi mokkanahkaa muistuttavasta verhoilumateriaalista, urheilutikkauksista sekä sieltä täältä löytyvistä GR-logoista.

Varustelun osalta kiinnostavinta uutuusantia edustaa Toyotan upouusi täysdigitaalinen mittaristo, jota voi myös muokata.

Myös kojelaudan keskinäyttö on uusi, minkä huomaa ensimmäisenä näyttöreunuksesta poistuneista painikkeista. Etätoimintoja on aiempaa enemmän ja auton puheentunnistus osaa esimerkiksi reagoida "minulla on kylmä" -lauseeseen sulkemalla ikkunat ja nostamalla lämpötilaa.

Uutta ovat myös auton ohjelmiston langaton päivitysmahdollisuus sekä parannetut Toyota Safety Sense -toiminnot kuten risteävän liikenteen havainnointi.

Uudelle 12,3 tuumaiselle TFT-näytölle on valittavana neljä eri tyyliä sekä erilaisia asetteluja ja mukautusvaihtoehtoja. Mittaristo- ja tietoviihdeuudistukset koskevat myös muuta RAV4-mallistoa.

Sporttikosmetiikan ohella GR Sport -varustelu on miellyttävän mukavuuspainotteinen, eli autossa on vakiona muun muassa aina sähkösäätöiset etuistuimet, 360 asteen panoraamakamerajärjestelmä ynnä runsaasti muitakin nykyherkkuja.

Hintaa Toyota ei ole RAV4 GR Sportille vielä vahvistanut, mutta tietoa voinee odotella saapuvaksi jo pian. Myyntiin autot nimittäin tulevat Toyotan mukaan ”jo lähiaikoina”.

