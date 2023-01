Pysäköinninvalvontayrityksen mukaan parkkikiekon käytön unohtaminen on yleisin valvontamaksun syy.

Pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen unohtuu monilta. Sen sijaan kiekon asettaminen etuaikaan on pysäköinninvalvojan mukaan harvinaista.

Pysäköinninvalvontayritys Parkkipate tarkasteli tiedostojaan ja havaitsi, että viime vuonna joka neljäs valvontamaksu kirjoitettiin puuttuvasta parkkikiekosta.

Parkkipaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta kertoo yhtiön tiedotteessa, että pysäköintikiekon unohtuminen on inhimillistä.

– Pysäköinninsäännöt ja rajoitukset vaihtelevat alueen mukaan. Monilla alueilla pysäköintiaikaa on rajoitettu vain tietyllä aikavälillä. On yleistä, että pysäköintiohjeista huolimatta parkkikiekko jää epähuomiossa hansikaslokeroon. Alueen ehtojen tarkistamisesta olisi hyvä tehdä rutiini. Se on pieni asia, jolla olisi iso merkitys.

– Jos kiekko unohtuu kerrasta toiseen, siihen voisi rutiininomaisesti aina laittaa ajan ja asettaa kiekon esille, vaikkei sitä erikseen vaadittaisi.

Sallitun pysäköintiajan ylitys on Parkkipaten tilastoissa neljänneksi yleisin valvontamaksun syy.

Yleisimmät parkkisakon syyt vuonna 2022:

1. Pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen (24,3 %)

2. Pysäköinti ilman alueen pysäköintitunnusta (17,4 %)

3. Pysäköintimaksun suorittamatta jättäminen (15,3 %)

4. Sallitun pysäköintiajan ylittyminen (13,4 %)

5. Muualle kuin merkitylle paikalle parkkeeraaminen (7,8 %)

Lähde: Parkkipate