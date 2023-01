Sähköautomarkkinoille putkahtelee uusia yrittäjiä. Tuorein on israelilainen City Transformer.

CT-2:ssa on kaksi 7,5 kilowatin moottoria.

Startup-yritys City Transformer aikoo aloittaa pienen CT-2-mallinsa tuotannon Länsi-Euroopassa vuoden 2024 loppuun mennessä ja käynnistää pian toisen rahoituskierroksen kerätäkseen 46 miljoonaa euroa, yhtiö kertoi maanantaina.

Toimitusjohtaja Asaf Formoza kertoi uutistoimisto Reutersille, että tähän mennessä noin 18,5 miljoonaa euroa haalinut yhtiö on päättänyt Länsi-Euroopassa sijaitsevan tuotantopaikan, mutta yhtiö ei vielä paljasta sen sijaintia. Tuotantotavoite on aluksi 15 000 ajoneuvoa vuodessa.

CT-2 liikkuu nopeimmillaan 90 km/h.

CT-2 on jo hyväksytty käytettäväksi Euroopan unionissa ja Isossa-Britanniassa. CT-2;n "kaupunkitilaversion" leveys on yksi metri. Ajoneuvon toimintamatka on tällöin 180 kilometriä yhdellä latauksella. ”Suorituskykytilaversion” leveys kasvaa 1,4 metriin, mikä kaksinkertaistaa laitteen huippunopeuden 90 kilometriin tunnissa.

Kulkuneuvon koosta kertoo paljon se, että yhteen parkkiruutuun mahtuu neljä kapeampaa CT:2:ta. Auton pituus on 2,5 metriä. Akselivälin pituudeksi valmistaja ilmoittaa 1,8 metriä. CT-2 painaa 450 kiloa – vähemmän kuin Tesla Model 3:n akku.

– Onko ihmisen syytä liikkua kaupungissa kaksitonnisella autolla ja 600 kilon akulla, Formoza sanoi.

Formoza sanoi myös, että suuret autonvalmistajat ovat luoneet tilaa startupeille lopettamalla pienimpien autojen valmistuksen.

CT-2:een mahtuu kuskin lisäksi yksi matkustaja.

– B-segmentti katoaa, koska autonvalmistajat tuottavat entistä enemmän suuria katumaastureita, joten markkinoilla on valtava tyhjiö, jonka me ja muut pyrimme täyttämään, hän sanoi.

City Transformer lobbaa EU:ta saadakseen pienille sähköautoille hankintatukea, joka koskee tällä hetkellä suurempia malleja, Formoza lisäsi.

CT-2 maksaa 16 000 euroa ennen veroja.

