Norjalainen varustamo Havila Kystruten kielsi hiljattain turvallisuussyistä sähkö-, hybridi- ja vetyautojen kuljettamisen aluksillaan. Näin päätöstä kommentoi suomalainen johtava merenkulun asiantuntija.

Havila Kystrutenin toimitusjohtaja Bent Martini kertoi lehdistötiedotteessa ymmärtävänsä päätöksestä seuraavat vastakysymykset: miksi ympäristöystävällisimpiä ajoneuvoja ei voida kuljettaa aluksilla? Varsinkin kun Havila Kystrutenin laivat tunnetaan poikkeuksellisen ympäristöystävällisinä ja ollaan Norjassa, sähköautoilun esimerkkimaassa.

Martinin mukaan päätös perustui puhtaasti turvallisuusarvioon ja siitä laadittuun riskianalyysiin. Hän sanoo, että miehistö pystyy tukahduttamaan fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen mahdolliset tulipalot laivoilla olevilla järjestelmillä.

Taustalla voi kummitella vuoden 2022 alussa Azoreiden lähellä tapahtunut Felicity Acen tulipalon jälkein uppoaminen. Rahtialuksella oli useita tuhansia Volkswagen-konsernin ajoneuvoja – mukaan lukien sähköautoja ja ladattavia hybridejä, jotka olivat matkalla Yhdysvaltoihin. Palon syttymissyytä ei kuitenkaan ole vahvistettu.

Millaisia ajatuksia norjalaisvarustamon kielto on herättänyt Suomen Varustamot ry:ssä? Johtava merenkulun asiantuntija, merikapteeni Carolus Ramsay vastasi Ilta-Sanomien kysymyksiin.

– Mahdollinen sähköautopalo laivan päällä on ajankohtainen aihe, joka otetaan vakavasti merenkulussa. Tietomme mukaan, Havila Kystrutenin alukset kuljettavat reitillä Bergen – Kirkenes enimmillään 680 matkustajaa mutta vain yhdeksää henkilöautoa. Matkan kesto on kokonaisuudessaan noin 6-7 päivää, ja henkilöautoja voidaan lastata vain päätesatamissa.

– Onnettomuuden sattuessa ulkopuolisen avun saaminen on todennäköisesti myös haastavaa reitillä. Henkilöautojen kuljettaminen ei vaikuta olevan yhtiön ydintoimintaa, ja on ymmärrettävää tällaisissa olosuhteissa, että resursseja ei ensisijaisesti käytetä sähköautojen turvalliseen kuljettamisen varmistamiseksi.

” On tiedossa, että sähköauto ei sinänsä ole sen suurempi syttymisriski kuin muukaan ajoneuvo, mutta sähköauton syttyessä sen sammuttaminen on vaikeata.

Onko Suomessa suunnitteilla rajoituksia sähköautojen kuljettamiseen liittyen?

– Tällä hetkellä ei ole tietoa, että suunnitteilla olisi rajoituksia. Sähköautoja kuljetetaan kasvavissa määrin aluksilla ja kehitystä seurataan tarkasti merenkulun piirissä. Sekä kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO että Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA, on julkaissut ohjeita turvallisuutta ylläpitävistä toimista liittyen sähköautojen kuljettamiseen aluksilla. Varustamot ja alukset tekevät päätöksensä kuljettaa sähköautoja omien riskianalyysien perusteella, ottaen huomioon oman aluksen ja toiminnan erityispiirteet toteuttaessaan tarvittavat suojatoimensa.

Sähköauton sammuttaminen on todettu vaikeammaksi kuin polttomoottoriauton liekkien tukahduttaminen. Miten aluksilla on varauduttu mahdollisiin sähköautojen paloihin?

– On tiedossa, että sähköauto ei sinänsä ole sen suurempi syttymisriski kuin muukaan ajoneuvo, mutta sähköauton syttyessä sen sammuttaminen on vaikeata. Tutkimuksia on tehty ja testejä on suoritettu vuosien aikana monessa eri suunnassa. Välineitä ja ohjeita on kehitetty sähköautopalojen havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi, kuten autoja peittäviä erikoispalohuopia, liikutettavia vesikaukaloita tai palosuutin, jolla voidaan viilentää palavan sähköauton akkuja alhaalta päin.

– Sähköautojen sijoittaminen aluksella kauemmas mahdollisista lämpölähteistä on myös ennalta ehkäisevä toimenpide. Lisäksi miehistöt harjoittelevat sähköautopaloja varten, ja kiinteä vesipohjainen sammutusjärjestelmä matkustaja-alusten lastikansilla omalta osaltaan auttaa estämään mahdollisen palon leviämistä. Uusien välineiden ja järjestelmien kehitystä seurataan tarkasti.

Sähköautojen lataamista laivamatkan aikana ei suositella, Carolus Ramsay sanoo.

Onko odotettavissa, että meriliikenteessä sähköautoja voitaisiin matkan aikana ladata?

– Tällä hetkellä sähköautojen lataamista matkan aikana ei suositella. Uutta alusta rakennettaessa on kuitenkin mahdollista ottaa huomioon jo rakennusvaiheessa varustus ja suojajärjestelmiä, jotka varmistavat sähköauton turvallisen lataamisen matkan aikana. Tällä hetkellä ei ole poissuljettu, etteikö lataaminen matkan aikana aluksilla olisi mahdollista tulevaisuudessa. Turvallisuus on aina etusijalla, ja päätöksiä tehdään aluskohtaisesti riskianalyysin perusteella.

Viking Linen aluksista Glorylla on valmius ladata sähköautoja, mutta mahdollisuutta ei ole vielä otettu käyttöön.

Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund kertoo sähköautojen kuljettamisen meriteitse olevan edelleen sallittua varustamon aluksilla.

– Olemme käsitelleet sisäisesti tuoreimpia ohjeistuksia Euroopan meriturvallisuusvirastolta (EMSA) mm. toimenpiteistä sähköautojen kuljetuksiin liittyen. Tämän ohjeistuksen pohjalta olemme päivittäneet ja ottaneet käyttöön uusia toimia turvallisuusjohtamisjärjestelmässämme. Olemme osallistuneet erilaisiin kolmansien osapuolien tutkimuksiin sekä tutkimuksiin, joissa on tutkittu sammutusaineita ja -tekniikoita. Seuraamme jatkuvasti sähköautojen ja markkinoiden tarjoamien sammutusaineiden kehitystä.

– Olemme myös tehneet riskianalyysejä kuljetuksiin liittyen ja ryhtyneet riskejä vähentäviin toimenpiteisiin. Ennaltaehkäisyssä on tärkeää, ettei kolarivaurioituneita ajoneuvoja kuljeteta, ja siksi meillä on useita pisteitä lähtöselvityksestä laivapysäköintiin tämän estämiseksi.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että sähköautojen kuljettaminen on esillä säännöllisesti yhtiön eri kokouksissa. Norjalaisvarustamon kielto ei ole vaikuttanut Tallink Siljan käytäntöihin.

–Otamme edelleen sähköautoja laivoillemme, mutta emme kuljeta rikkoutuneita sähköautoja.

Tallink Siljan aluksilla sähköautoja ei ole tällä hetkellä mahdollista ladata. Kuvassa Silja Serenade Tallinnan satamassa.

