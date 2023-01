Ladan muotoilutaktiikka: perästä poikki ja tavaralava taka-akselin päälle. Lada Niva on korkeasta kotimaisuusasteestaan yksi harvoista automalleista, joita Venäjällä yhä tuotetaan. Nivankin tuotanto on tosin kärsinyt pakotteista ja autoja on valmistettu esimerkiksi ilman turvavöitä, katalysaattoria ja ohjaustehostimia.