Suomesta löytyy matkailuajoneuvokaupan outouksia: maamme on Euroopan matkailuautotihein valtio ja lisäksi matkailuautoja myydään selvästi enemmän kuin matkailuvaunuja.

Solifer-matkailuvaunujen tuotanto päättyi Suomessa lähes 20 vuotta sitten, mutta siihen saakka matkailuvaunukauppaa hallinnut Solifer on vieläkin vaunujen kantatilaston ykköspaikalla. Nykyisen markkinajohtaja Hobby kuroo eroa umpeen, mutta Soliferilla lienee vielä melko tukeva etumatka.

Suomessa on nyt enemmän matkailuajoneuvoja kuin koskaan aikaisemmin. Se ei ole sinänsä uutinen, sillä matkailuajoneuvoja poistuu rekisteristä joka vuosi vähemmän kuin niitä ensirekisteröidään. Samalla matkailuajoneuvojen keski-ikä nousee.

Matkailuautojen määrä 10 000 asukasta kohden on ollut Suomessa jo vuodesta 2009 alkaen Euroopan suurin. Ennakkotiedon mukaan Suomen ykkössija säilyi myös vuonna 2022. Matkailuvaunutiheydessä Suomi ei sen sijaan yllä kärkikolmikkoon.

Yli 130 000 ajoneuvon kanta

Vuoden 2022 lopussa vakuutettuna oli 130 680 matkailuajoneuvoa, joista 49,6 prosenttia oli matkailuautoja ja 50,4 prosenttia matkailuvaunuja. Vuoteen 2021 verrattuna matkailuautokanta kasvoi 2,1 %, mutta vaunukanta supistui maltillisesti 0,3 %. Kaikkiaan kasvua vuoteen 2021 verrattuna oli 0,8 %. Kehitys on ollut pitkään samantyyppistä.

Matkailuajoneuvokaupan parhaaksi vuodeksi jää vuosi 1989, jolloin rekisteröitiin 7 200 uutta matkailuvaunua ja 1 600 uutta matkailuautoa – ensirekisteröintejä tehtiin siis 8 800 kappaletta, kun vuoden 2022 kokonaismäärä oli reilut 2 000 kappaletta.

Rekisterissä on vielä hiukan enemmän matkailuvaunuja kuin matkailuautoja, mutta tilanne muuttuu parin vuoden sisällä.

Matkailuajoneuvokaupan kannalta surkein vuosi on ollut lamavuosi 1994, jolloin ensirekisteröitiin 350 matkailuvaunua ja 51 matkailuautoa – viime vuonna luvut olivat 806 ja 1 119 kappaletta.

Matkailuautojen ensirekisteröinnit nousivat 2000-luvun alun noin tuhannesta kappaleesta vuonna 2006 yli 1 800 ajoneuvoon. Myös vuonna 2008 matkailuautojen ensirekisteröinnit ylittivät 1 800 kappaleen rajan, ja kyseessä oli ensimmäinen vuosi alan historiassa, kun Suomessa ensirekisteröitiin selvästi enemmän matkailuautoja kuin matkailuvaunuja.

Tämä trendi on jäänyt pysyväksi. Vuonna 2014 molempia matkailuajoneuvotyyppejä rekisteröitiin suunnilleen yhtä paljon, mutta kun matkailuautokaupan noususuhdanne alkoi vuonna 2015, niin sen jälkeen matkailuautojen osuus matkailuajoneuvojen kokonaisrekisteröinneistä on ollut varsin tuntuva.

Rekisterissä olevien matkailuautojen osalta ei ole tuoretta keski-ikäarviota, mutta todennäköisesti se osuu haarukkaan 15–20 vuotta.

Positiiviset koronavuodet

Koronavuosista ei tullut matkailuajoneuvoalalle lamavuosia. Matkailuajoneuvojen myynnin myönteinen kehitys jatkui 2010-luvun puolivälistä vuoteen 2021 saakka. Korona-aika lisäsi karavaanimatkailun suosiota, ja ajoneuvovalmistajien tuotanto-ongelmista huolimatta matkailuajoneuvojen ensirekisteröinnit kasvoivat vuonna 2021 peräti yli 29 prosenttia.

Siihen, miksi matkailuajoneuvokaupan nousukiito päättyi viime vuonna ja palattiin vuoden 2018 tasolle, on monta syystä. Näitä tärkeimpiä olivat uusien ajoneuvojen saatavuusongelmat, ajoneuvojen hintojen nousu 10–20 prosenttia, korkojen nousu sekä varsinkin ruoan, sähkön ja polttoaineiden kallistuminen.

Matkailuajoneuvokauppiaiden myyntirivistöissä on paljon 2000-luvun alkupuolen matkailuvaunuja, rekiesterissä olevien matkailuvaunujen keski-ikä lienee reilusti yli 20 vuotta.

Vaikka matkailuautot ovat huomattavasti kalliimpia kuin matkailuvaunut, niin moottorilla liikkuvien matkakotien kokonaismäärä on tavoittanut yllättävän nopeasti vaunujen kokonaismäärän. Vuoden 2019 lopussa matkailuvaunuilla oli kantatilastossa noin 8 000 yksikön etumatka, mutta nyt kolme vuotta myöhemmin eroa on enää reilut tuhat ajoneuvoa, joten matkailuautot ohittavat kantatilastossa vaunut parin vuoden sisällä.

Kehitys on sikäli outoa, että matkailuvaunut ovat sekä hankintahinnaltaan että ylläpitokuluiltaan matkailuautoja edullisempia. Varsinkin hankintahinnassa eroa on merkittävästi vaunujen eduksi. Vaunun käyttö edellyttää tietysti vetoautoa, mutta aika harvassa ovat ne taloudet, joissa matkailuauto on ainoa auto.

Keski-ikä arvailujen varassa

Matkailuajoneuvojen kantatilastojen tietoihin pitää suhtautua suurin varauksin, sillä mukana saattaa olla myös ajoneuvoja, jotka eivät ole enää ”hengissä”. Osaltaan tämä johtuu siitä, että romuajoneuvojen kierrätysjärjestelmä ei koske vaunuja. Matkailuvaunuja otetaan kyllä vastaan samoissa kierrätyspaikoissa kuin henkilö-, paketti- ja matkailuautoja, jotka kuuluvat kierrätysjärjestelmän piiriin.

Matkailuajoneuvoalan kauppiasjärjestöllä ei ole ajantasaista tietoa matkailuajoneuvojen keski-iästä. Henkilöautojen keski-ikä lähentelee Suomessa jo 13:a vuotta, ja siihen peilaten varsinkin matkailuvaunujen keski-ikä lienee todella korkea.

Vuoden 2009 lopussa, kun ajoneuvokannassa oli 40 595 matkailuautoa ja 65 922 matkailuvaunua, rekisterissä olleiden matkailuautojen keski-ikä oli noin 12,5 vuotta ja matkailuvaunujen noin 19,5 vuotta. Viisi vuotta myöhemmin Matkailuajoneuvotuojat kertoi, että matkailuautojen keski-ikä oli noussut jo lähes 15 vuoteen ja matkailuvaunujen keski-ikä ylittänyt 21 vuotta.

Käytössä olevien matkailuvaunujen lukumäärää on mahdotonta tietää. Rekisteröityjen vaunuja lisäksi käytössä on suuri määrä rekisteröimättömiä vaunuja kesämökkien aputiloina, metsästysmajoina ja työmaiden taukotupina. Kuvan vaunu ei tosin palvele enää kuin romuna.

Matkailuautojen keski-ikä on todennäköisesti noussut verkkaisemmin kuin matkailuvaunujen, mutta molempien matkailuajoneuvotyyppien kohdalla keski-ikä on varsin korkea.

