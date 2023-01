Juuri esitellyllä sähköauto­uutuudella on merkittävä etu Suomessa kilpailijoihin nähden

Citroënin uuden sähköautomallin kohdalla ainakin yksi asia on paremmin kuin valtaosalla sen kilpailijoista.

Ilta-Sanomien paperilehdessä tänään perjantaina julkaistavasta ensitestistä selviää, minkälainen autouutuus on Citroën C4 X. Suomessa ja 13 muussa Euroopan maassa auton mallinimi on ë-C4 X, eli kyseessä on täyssähköauto – näillä markkinoilla C4 X:ää ei siis myydä polttomoottorisena.

Todella merkittävä ë-C4 X:ään liittyvä myönteinen piirre on sen poikkeuksellisen hyvä saatavuus heti auton esittelystä alkaen. Citroënin suomalaisessa cars.citroen.fi-verkkokaupassa on tällä hetkellä yli 40 kappaletta ë-C4 X -sähköautoja valmiina alkukevään toimituksiin. Samaan aikaan monet muut maahantuojat kertovat potentiaalisille asiakkaille vuoden toimitusajoista.

Citroën avasi koko malliston kattavan suomalaisen verkkokaupan joulukuussa, ja samoihin aikoihin ennakkomyyntiin tullut täyssähköinen ë-C4 X on ollut siitä alkaen tilattavissa vaikka kotisohvalla istuen. Verkkokaupasta näkee reaaliajassa päivittyvät tiedot siitä, kuinka paljon mitäkin Citroën-mallia on sillä hetkellä Suomessa saatavissa ja tilattavissa nopeaan toimitukseen.

– Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut pysyvästi, eivätkä vanhat lainalaisuudet välttämättä enää päde autokaupassa. Käytännössä kaikki nykyasiakkaat tekevät alustavan ostopäätöksen verkossa, vaikka lopulta ostaisivat autonsa kivijalasta, kertoo Auto-Bon Oy:n toimitusjohtaja Markus Vuolle.

Vuolle korostaa, että ”kivijalkakaupoilla” on jatkossakin merkittävä rooli autokaupassa, mutta verkkokaupan myötä korostuvat jälleenmyyjän ammattitaito ja kyky tukea saumatonta asiakaskokemusta kaikissa kanavissa.

Verkkokaupassa vihreällä ”Varastossa”-merkinnällä varustetut autot ovat joko jo Suomessa tai matkalla tänne, eli käytännössä lähes heti saatavilla. Uuden ë-C4 X:n kohdalla viisi autoa on merkitty vihreällä, mutta suuremmassa määrin asiakastoimitukset ovat mahdollisia vasta kevättalvella.

Aivan sähköautotarjonnan terävintä kärkeä viistoperäinen ë-C4 X eikä sen hatchback-korinen sisarmalli ë-C4 eivät edusta, sillä niistä puuttuu 45 kilowattitunnin (netto) ajoakun esilämmitysmahdollisuus. Lisäksi ranskalaismerkkien toimintamatkanäyttö antaa varsinkin yli 50 prosentin lataustasolla erittäin epämääräistä tietoa, sillä se ei huomioi ilmeisesti lainkaan edeltäneitä ajoja tai ajo-olosuhteita.

Neljästäkymmenestäkolmesta tarjolla olevasta ë-C4 X:stä 38:ssa on keltainen ”Tulossa”-merkintä. Nämä autot ovat mukana tehtaan tuotantosuunnitelmassa ja parhaimmassa tapauksessa jo matkalla Suomeen. ”Varattu”-tekstillä merkityt autot ovat asiakkaalla ikään kuin ostoskorissa, ja tilauksen tekemisen jälkeen auto poistuu järjestelmästä.

Citroënin verkkokaupan kautta voi laskea alustavan rahoitustarjouksen uudesta autosta sekä jättää tiedot vaihtoautosta. Jokaisen auton hinta on esitetty selvästi, samoin autojen ohjeellinen osamaksun kuukausierä.

Citroënin jälkeen Auto-Bon avaa 1. helmikuuta Peugeot’n verkkokaupan. Milloin muut Bassadone Automotive Nordic Oy:n maahantuontiyhtiöt aloittavat autojensa verkkokauppamyynnin, ei ole IS:n tiedossa. Bassadonen yli kymmenen maahantuontiedustukseen kuuluvat muun muassa Dacia, DS, Hyundai ja Opel.