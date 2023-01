Audi paljasti tulevaisuuden neliveto­autonsa – sisällä meno on kuin tieteis­elokuvassa

Audi julkisti torstai-iltana merkin neljännen tulevaisuutta peilaavan konseptimallinsa.

Audi on parin viime vuoden aikana esitellyt hahmotelmiansa tulevaisuuden automalleistaan. Audi Skysphere - ja Audi Grandsphere -konseptiautojen jälkeen viime vuonna vuoron sai kaupunkiliikenteeseen suunniteltu Audi Urbansphere.

Nyt on Audi Activespheren aika. Se on Audin sanoin uudentyyppinen SUV-malli, jossa yhdistyvät käytännöllisyys ja aistikkuus. Valmistaja kutsuu konseptia SUV-mallin sijasta tai sen lisäksi sanoilla Active Sportback. Myös sanaa Coupé on soviteltu luonnehdintoihin.

Auton yläosa ilmentää mallin eleganttia puolta, kun taas alapuolisko on rajumpi, kaikin puolin maskuliinisempi. Huomio kiinnittyy erityisesti 22-tuumaisiin pyöriin ja korin alareunaa koristavaan, hammasrivistöä muistuttavaan rakennelmaan. Se lienee tulevaisuuden käsitys auton astinlaudasta.

SUV, Active Sportback vai Coupé? Audin visio tulevaisuuden autosta on saanut monta luonnehdintaa.

Nelivetoisen Audi Activesphere -konseptin sähkömoottorit on sijoitettu etu- ja taka-akseleille. Kokonaisteho on 325 kilowattia ja järjestelmän vääntömomentti 720 newtonmetriä.

Sähköisesti ohjattu quattro-nelipyöräveto, alustan korostettu suojaus, adaptiivinen jousitus, säädettävä maavara, 18,9 asteen lähestymiskulma ja 28,1 asteen lähtökulma ovat ominaisuuksia, joiden varassa uskaltaa poiketa asvaltin ulkopuolelle.

Activespheren korin pituus on 4,98 metriä. Akseliväli on 2,97 metriä pitkä. Vielä kun autossa on kaappariovet ilman B-pilaria, niin kulku sisään ja ulos lienee vaivatonta.

Matkustamo on tehty neljälle.

Autonomisen ajamisen aikana kojelauta, ohjauspyörä ja polkimet piiloutuvat auton sisuksiin.

Activespheren oleellisiin ominaisuuksiin kuuluu muunneltavuus. Voimakkaasti se ilmenee esimerkiksi, kun napin painalluksella auton takaosa muutetaan avolavaksi. Siihen on hyvä nostaa esimerkiksi maastopyörä tai kaksi.

Matkustamo on avara pitkän akselivälin ansiosta.

Lisättyä todellisuutta. 3D-laseja ja niin edelleen... tähän suuntaan autoilua viedään.

Matkustamossa on neljä yksittäistä istuinta. Perinteiseen tapaan kuljettaja voi hallita ohjauspyörän ja polkimien avulla autoa, mutta se tarjoaa myös nelostason autonomista ajamista. Kun tätä konseptimallia ajaa autonomisessa tilassa, kojelauta, ohjauspyörä ja polkimet katoavat näkymättömiin. Lisättyä todellisuutta ja interaktiivista kyvykkyyttä löytyy enemmän kuin tieteiselokuvat ovat pystyneet tarjoamaan.

Napin painallus avaa auton takaosan.

Kylkien alaosissa on maasturimaista rouheutta.

Konseptimallin toimintamatka on yli 600 kilometriä. 800 voltin teknologian myötä latausajat saadaan lyhyiksi: kymmenessä minuutissa virtaa siirtyy 300 kilometrin teoreettiseen matkaan ja alle 25 minuutissa 100 kWh:n akku täyttyy 5 prosentista 80 prosenttiin.