Madrid, Espanja

Uutuusmalli C4 X on keskipilariin saakka sama auto kuin pari vuotta sitten Citroën-mallistoon uudistuneena palannut C4. Sisarmalleissa on sama 2,67 metrin akseliväli, mutta 4,6-metrinen C4 X on 24 senttiä C4:ää pidempi.

Bensiini-, diesel- ja sähköautona myytävä C4 on aavistuksen coupémaisen näköinen monikäyttömalli, jossa on myös SUV-piirteitä. Uuden C4 X:n kohdalla puhutaan fastback-, sedan- ja SUV-korimallien yhdistelmästä. Suomeksi tämä tarkoittaa samanlaista viistoperäistä koria, jonka yksi tuoreimmista ilmentymistä on uusi Peugeot 408.

Merkittävä ero sisarmalleissa on se, että C4 X:ää myydään 14 Euroopan maassa – myös Suomessa – vain täyssähköisenä ë-C4 X -mallina.

Tämän hetken (sähkö)automarkkinat huomioiden aivan poikkeuksellista on se, että Citroënin suomalaisessa verkkokaupassa on tällä hetkellä noin 40 kappaletta ë-C4 X -sähköautoja valmiina alkukevään toimituksiin

Lue lisää: Juuri esitellyllä sähköauto­uutuudella on merkittävä etu Suomessa kilpailijoihin nähden

Viistoperäiset korimallit yleistyvät. X:n rengaskoko on 18 tuumaa ja maavara noin 15 senttiä.

Uutuudesta on tarjolla neljä varustetasoa. Lisävarustelistakin on varsin lyhyt. Jo Feel-perusvarusteluun (43 300 euroa) kuuluu muun muassa 11 kilowatin kolmivaihelaturi, lämpöpumppu ja lediajovalot.

Tuhat euroa kalliimman Feel Pack -varustelun merkittävimmät lisät ovat mukavuusistuimet, peruutuskamera 180°:n näkökentällä ja takapysäköintitutkat. Korkeimmassa Shine-varustetasossa (46 300 euroa) on mm. adaptiivinen vakionopeudensäädin, automaattiset kaukovalot, lämmitettävä ohjauspyörä, navigaattori ja tuulilasinäyttö.

Kojelautanäkymä ei poikkea C4:stä. Molempiin suuntiin säätyvän ratin taakse on helppo kotiutua.

Sähköautotekniikkaan liittyviä ilahduttavia varusteita ovat tehokas sisäinen laturi sekä latauksen ja lämmityksen etähallinta. Iso puute on se, että ajoakkua ei ole mahdollista esilämmittää ennen latausta.

Lisäksi toimintamatkanäyttö antaa varsinkin yli 50 prosentin lataustasolla erittäin epämääräistä tietoa, sillä se ei huomioi ilmeisesti lainkaan edeltäneitä ajoja tai ajo-olosuhteita.

Sähköajoon liittyvää tietoa jaetaan kiitettävästi, mutta toimintamatkatieto on epätarkka.

Lue lisää: Ranskalais­autoista katoavat mystisesti juuri ladatut kilometrit – tehtaalta tuli selitys

Ilmastointia ja istuinlämmittimiä käytetään perinteisillä kytkimillä. Kosketusnäytön kuvakkeita pystyy muokkaamaan.

Samaan miinuslistaan kuuluu tietyllä tavalla koko ë-C4 X:n sähkövoimalinja, vaikka siinä on sama 136 hv:n (100 kW) sähkömoottori ja nettokapasiteetiltaan 45 kilowattitunnin ajoakku kuin ë-C4:ssä. Noilla eväillä mallin WLTP-normitoimintamatka on 360 kilometriä.

Huonoa voimalinjassa on se, että juuri esitellyssä saman konsernin DS 3:ssa on 20 hv tehokkaampi sähkömoottori ja kuusi kilowattituntia energiatehokkaampi ajoakku. Noilla samoilla elementeillä ë-C4 X:ään olisi saatu 60–80 km enemmän (normi)toimintamatkaa.

Mukavuusistuimet näyttävät ja tuntuvat hyviltä. Etuturvavöistä puuttuu korkeussäätö.

Tärkeimmät käyttökytkimet löytyvät ratista ja kojelaudasta, ja kosketusnäytön kuvakkeita pystyy muokkaamaan omien mieltymysten mukaisesti. Jarrutusenergian talteenoton tehostus kytketään ajosuunnanvalitsinvivusta, mutta yhden polkimen ajoa DS 3 ei mahdollista.

Takana on mukavasti tilaa kahdelle sekä pituus- että korkeussuunnassa. Reunapaikoilla on istuinlämmittimet.

Ajomukavuus oli sileillä espanjalaisteillä mainio, kiitos vakiona olevan Citroënin mukavuusjousituksen.

Kahteen ylimpään varustetasoon kuuluvat mukavuusetuistuimet näyttävät ja tuntuvat varsin mukavilta. Nojatuolimaisissa penkeissä on mukavasti sivuttaistukea ja aiempaa 15 milliä paksumpi pehmuste.

Takatilat ovat matalia oviaukkoja lukuun ottamatta hyvät. Polvitilaa on mukavasti ja kengät mahtuvat edessä olevan istuimen alle. Penkki on hyvä kahdelle, sillä kolmen hengen kuormalla reunapaikoilla loppuu sivusuuntainen pääntila ja etuvetoisen auton takajalkatilassa oleva pieni ”kardaanitunneli” verottaa keskellä istuvan jalkatilaa

Ajoakku on sijoitettu etu- ja takaistuinten alle sekä auton keskilinjalle, joten voimalinjan rakenne ei vaikuta tavaratilan kokoon. Takaluukku on saranoitu takalasin alalaidasta. Vaikka lastausaukko on selvästi pienempi kuin hatchback-C4:ssä, X:ssä on pidemmän peräosan ansiosta 130 litraa suurempi perustavaratila. Suksiluukku on varsin minikokoinen, ja sisäpuoliset saranat kutistavat hiukan kontin korkeutta.