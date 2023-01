Ensitesti: Uusi sähkömoottori ja suurempi akkukapasiteetti kasvattavat DS 3:n toimintamatkaa merkittävästi.

Alkuvuodesta Suomeen täyssähköisenä tulevan DS 3:n maski on kasvanut ja sekä ajo- että huomiovalot uudistuneet. Seitsemästä värivaihtoehdosta neljässä on muusta katto.

Valencia, Espanja

Ranskalaisbrändi DS:n pienimmän mallin DS 3:n normitoimintamatka on parantunut merkittävästi: 84 km:n parannukseen ja noin 400 km:n toimintamatkaan on päästy täysin uuden sähkömoottorin (+32 km), aiempaa energiatiheämmän ajoakun (+34 km) sekä auton aerodynamiikkaan, vierintävastukseen ja alennusvaihteen välitykseen tehtyjen muutosten (+18 km) avulla.

Ranskassa valmistettavassa sähkömoottorissa on tehoa 156 hv (115 kW) eli 20 heppaa aiempaa enemmän. Ajoakun fyysinen koko on ennallaan, mutta sen nettokapasiteetti on kasvanut 45:stä 51 kilowattituntiin.

Varustelun suurin puute on se, että ajoakkua ei ole mahdollista esilämmittää ennen latausta. Lisäksi toimintamatkanäyttö ei huomioi 100–50 prosentin lataustasolla juuri lainkaan ajohistoriaa tai ajo-olosuhteita. Täyslatauksen jälkeen auto ilmoittaa toimintamatkaksi kutakuinkin auton WLTP-ajomatkan.

Kojelauta on rattia ja keskinäyttöä lukuun ottamatta kutakuinkin ennallaan.

Kevätlämpimissä olosuhteissa tehdyn koeajon aikana kulutus liikkui tasolla 15–20 kWh/100 km.

Stellantis-konsernin autoista tutusta ajosuunnanvalitsinvivusta kytketään myös tehostettu jarrutusenergian talteenotto, mutta yhden polkimen ajoa DS 3 ei mahdollista.

Salmiakkikuvioisten kytkimien yläpuolella olevan kosketusnäytön kuvakkeita pystyy muokkaamaan.

Lue lisää: Juuri esitellyllä sähköauto­uutuudella on merkittävä etu Suomessa kilpailijoihin nähden

Pikkuautoksi DS 3 on helppo ja mukava ajettava. Miten pehmeän mukava jousitus toimii Suomen tiestöllä, jää nähtäväksi, sillä aaltoilevalla valencialaisella moottoritiellä meno tuntui hetkittäin oudolta keinumiselta.

Pienikokoiselle mittaristonäytölle saa myös erilaista kulutukseen liittyvää tietoa. Toimintamatkailmoitus lähtee täyslatauksen kohdalla liikkeelle WLTP-arvosta.

Ratin takana viihtymistä edesauttaa hyvän sivuttaistuen antava istuin. Asiallisen ajoasennon takeena on penkin korkeussäätö ja molempiin suuntiin säätyvä ratti.

Pikkuauton takapenkille pitää pujottautua. Jos yli 180-senttinen kuljettaja tinkii hiukan omasta pituussäädöstään, niin hänen taakseen mahtuu yhtä pitkä matkustaja. Takapenkin reunapaikkojen pääntuet nousevat riittävästi ja kengät mahtuvat edessä olevan istuimen alle.

DS 3 menetti kasvojenkohotuksen yhteydessä mallinimestään Crossback-lisäosan. B-segmentin pikkuautoa valmistetaan jatkossakin sekä polttomoottorisena että täyssähköautona, mutta Suomeen sitä tuodaan vain täyssähköisenä E-Tense-mallina.

Etupenkeissä on mukavasti sivuttaistukea ja kuljettajan penkissä korkeussäätö.

Etuvetoisen pikkuauton ostoa harkitsevan elämää helpottaa se, että tarjolla on vain yksi voimalinja ja neljä varustetasoa. Lisävarustelistakin on varsin lyhyt. Jo Performance Line -perusvarusteluun kuuluu Suomessa muun muassa 11 kilowatin kolmevaihelaturi, lämpöpumppu, lediajovalot ja 10,3-tuumainen kosketusnäyttö. Sitä paremmat varustetasot ovat Performance Line+, Rivoli ja Opera.

Takana on kohtuulliset tilat kahdelle aikuisen mittaiselle.

Käytettävyyttä parantava uudistus on vakionopeudensäätimen kytkimien siirtyminen rattiin. Adaptiivinen vakionopeudensäädin on vakiona vain Operassa – muihin varustetasoihin sen saa 1 900 euroa sisältävässä ajoavustinpaketissa, jossa on myös mm. tutkaan ja kameraan perustuva hätäjarrutusjärjestelmä, 360 asteen kamerajärjestelmä, katveavustin ja liikennemerkkien tunnistus.

Ulkoisia uudistuksia merkittävimmät ovat uudet lediajovalot, DS:n nykytyylin mukaiset hammasmaiset huomiovalot ja kasvanut maski. Kolmeen korkeimpaan varustetasoon saa 1 200 eurolla matriisiledivalot, jotka osoittivat koeajon aikana pätevyytensä.

Premium-henkisissä sisätiloissa perusasiat ovat ratin säätimiä ja uutta keskinäyttöä lukuun ottamatta ennallaan, mutta materiaali- ja värivaihtoehtoja on päivitetty. Massasta poikkeavan näköisiä kytkimiä on sekä kojelaudassa että keskikonsolissa, ja käynnistyspainike on kojelaudan uumenissa.

Aerodynaamisuuden parantamiseksi maavaraa on sentin verran vähemmän kuin edeltävässä malliversiossa.

Uuden Iris-tietoviihdejärjestelmän kosketusnäytön kuvakkeita pystyy muokkaamaan omien mieltymysten mukaisesti. Parhaassa varustetasossa oleva heijastusnäyttö on toteutettu etunäkymää hiukan sotkevalla lasilevyllä.

Tavaratila on tyypillinen tämän kokoluokan autolle. Luukku nousee riittävän ylös.

Lue lisää: Ensitestissä uudistunut DS 7 – hienostunutta autoa odottaa jo nurkan takana iso muutos