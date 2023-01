Uusi Toyota Prius ensitestissä: muodonmuutos on raju!  

Ensitesti: Toyota Priusin on voinut valita joko itselataavana tai ladattavana hybridinä, mutta jatkossa tarjolla on vain jälkimmäisiä.

Pienet naamioteippaukset kertovat, että linjakas Prius on vielä prototyyppi. Muutos aiempaan on korin muodoissa raju.

Ateena

Toyota ei ole tällä kertaa tyytynyt Priusissa mihinkään pieneen hiontaan, vaan oikeastaan nimeä lukuun ottamatta kaikki on uutta.

Hybridivallankumouksen esitaistelija jättää alkuperäisen voimalinjansa muille markkinoille, sillä Euroopassa ainoa vaihtoehto on jatkossa lataushybridi.

Ennen kuin edetään voimalinjaan, niin perehdytään perustaan. Edellinen Prius esitteli TNGA-perusrakenteen (Toyota New Global Architecture). Nyt viidennen sukupolven Prius tuo mukanaan rakenteen Plus-version. Muutos on melkoinen parempaan suuntaan, mikä vaikuttaa niin tiloihin, ajettavuuteen kuin mukavuuteenkin.

Tuttu profiili on tallella, vaikka muotoilussa on siirrytty paljon aiempaa futuristisempaan suuntaan.

Ulkonäöstä löytyy tuttua profiilia, mutta mittasuhteet ovat uudet. Akseliväli on venynyt viisi senttiä, minkä vastapainona kori on lyhentynyt saman verran eli korin ylitykset ovat aiempaa lyhyemmät. Leveyttä on tullut pari senttiä lisää, mutta kori on nyt viisi senttiä matalampi. Ilmanvastuskerrointa ei paljastettu, mutta linjojen perusteella se on pieni.

Niin edessä kuin takana on runsaasti tilaa pituus- ja leveyssuunnassa. Prius on eri puolilla maailmaa tuttu näky taksina, mutta uusi sukupolvi voi jäädä harvinaisemmaksi siinä käytössä. Pienentynyt korkeus yhdistettynä korkealla olevaan takapenkkiin tekee pääntilat niukoiksi 1,8-metriselle. Tavaratila on matala, eikä tilannetta voi auttaa perävaunulla, kun sellaista ei Priusilla saa vetää.

Mittaristo on ensimmäistä kertaa Priusin historiassa kuljettajan edessä. Ohjauspyörä on melkein kuin Toyotan bZ4X-sähköautosta.

Edessä on mukava olla, joskin portaittain säädettävä selkänojan kallistus vaikeuttaa ihanteellisen ajoasennon löytämistä.

Mikäli tila ei ole ongelma, kaikki muu oli prototyypistä saadun ensivaikutelman perusteella mainiosti tasapainossa. Uudessa perusrakenteessa on niin ikään uusi kaksilitrainen moottori ja peräti 120 kilowatin tehoinen sähkömoottori. Yhdessä ne kehittävät 164 kilowattia (223 hv), kun edellisessä sukupolvessa piti tyytyä 90 heppaan.

Kasvaneen tehon huomaa oitis ajossa, sillä kaasupoljinta ei tarvitse enää survoa pohjaan. Se tekee matkanteosta vaivatonta jyrkissä ylämäissäkin. Ensimmäiset 69 kilometriä (tyyppikatsastus tekemättä, joten lukema voi vielä muuttua) voi ajaa tehokkaalla sähkömoottorilla, jolloin paikalliset päästöt ovat nolla.

Jousitus on aivan eri luokkaa kuin ennen. Terävätkin kuopat alusta noukkii varsin hyvin, eikä autossa ole enää edeltäjän pintakovuutta. Kun vielä ohjaukseen on saatu rakennettua paljon aiempaa parempi tuntuma, niin on vaikea löytää mitään moitittavaa.

Menestyksen määrää auton hinta, joka voidaan laskea, kunhan viralliset tyypityspaperit valmistuvat ja niiden myötä autovero. Sen verran asiasta on arviota, että hintalapussa ensimmäisenä numerona on nelonen. Korimalleja on vain yksi, viisiovinen viistoperä, mutta varustetasoja on luvassa useampi kun uusi viidennen sukupolven Prius tulee Suomeen.

Tavaratila on hyvän muotoinen, joskin siihen kaipaisi lisää korkeutta.

Tekniikka Toyota Prius Plug-in Hybrid Moottori R4, 1 987 cm3, 112 kW (152 hv)/6 000 r/min, 190 Nm/4 400-5 200 r/min Sähkömoottori 120 kW, 208 Nm – yhteisteho 164 kW (223 hv) Suorituskyky 0–100 km/h 6,8 s, huippunopeus 177 km/h Kulutus 1,0 l/100 km 95E10 (vahvistamatta) CO2-päästöt 19 g/km (vahvistamatta) Voimansiirto A, etuveto Mitat p 4 600, l 1 782, k 1 420 mm, akseliväli 2 750 mm, omamassa 1 605 kg, vetomassa 0/0 kg, tavaratila 284 l, tankki 40 l Hinta alkaen alle 50 000 euroa

