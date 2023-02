Vaatiiko sähköauton ajaminen talviliukkailla erityisiä taitoja? Rallilupaus Emil kertoo vinkkinsä

Talviajo: Suomalainen rallilupaus Emil Lindholm kertoo, miten sähkö- ja polttomoottoriautojen käyttäytyminen eroaa toisistaan.

Frösö, Ruotsi

Vaatiiko sähköauton ajaminen usein haastavissa suomalaisissa talviolosuhteissa erityisiä taitoja tai huomioitavaa? Käyttäytyykö usein raskas ja yhä useammin myös nelivetoinen sähköauto talven liukkailla keleillä eri tavoin kuin tutumpi ja kevyempi polttomoottorisisarensa?

Enyaq on pituudeltaan polttomoottori-Kodiaqin kokoinen, eli noin 4,7-metrinen, mutta massaa on enemmän.

Ilta-Sanomat haki vastauksia näihin ajankohtaisiin kysymyksiin Škodan eri nelivetoisilla malleilla Ruotsissa järjestetyssä jääratatilaisuudessa, jossa oli mukana niin bensiini-, diesel- kuin sähköautojakin. Tarkoitus oli vertailla eri automallien – Octavia, Kamiq ja Enyaq – käyttäytymistä ja hallintaa pidon äärirajoilla.

Kun nykyaikainen auto alkaa menettää pitoaan ja luistaa ei-toivottuun suuntaan, tulee avuksi ajonvakautus, joka auttaa kuljettajaa säilyttämään halutun ajosuunnan ja pysymisen tiellä. Tässä suhteessa autoissa on paljon eroja, sillä ajonvakautus- ja luistonestojärjestelmät toimivat eriasteisin portain suhteutettuna siihen, milloin järjestelmät aktivoituvat ja kuinka paljon ne jarruttavat auton etenemistä tai tehon jakamista eri pyörille.

Enyaqista on ulos hyvä näkyvyys ja sisätilat sähköautolle ominaisen hiljaiset.

Tämä korostuu varsinkin nelivetoautoissa, joissa on paljon voimaa. Jokaisen auton käyttäjän olisikin hyvä tutustua oman ajokkinsa käyttäytymiseen ääritilanteissa, turvallisissa olosuhteissa vaikkapa ajoharjoitteluradalla.

Ennakko-odotuksista ja järjestäjän lupauksista huolimatta kaikille tiedotusvälineille ei tilaisuudessa annettukaan mahdollisuutta Enyaq-sähköauton ajamiseen jääradalla. Valitettavasti Ilta-Sanomat oli yksi näistä. Syynä saattoi olla se, että autot kuluttivat jääradalla energiaa hyvin paljon, ja toimintamatkat typistyivät noin 135 kilometriin. Autoja ei voitu ladata jääkentällä.

Avuksi saatiin onneksi suomalaisväriä paikalla edustanut nuori Škoda-rallikuljettaja Emil Lindholm. Millaisena ammattilainen näkee massiivisten sähköautojen hallittavuuden talvella?

– Oman kokemukseni mukaan sähköauto käyttäytyy pitkälti samanlailla talvella kuin perinteinen polttomoottoriauto, eikä voimalinjan käyttäytyminen vaikuta suuresti ajamiseen liukkaalla.

Emil Lindolm on yksi suomalaisista nuorista rallilupauksista.

– Toki sähköauto tuottaa vääntönsä välittömämmin ja saattaa vaatia hieman maltillisempaa kaasujalkaa, mutta toisaalta voimalinja toimii kiihdytyksissä loogisesti ja aina samoin tavoin, kun taas polttomoottoriautossa vaihteisto ja päällä oleva pykälä vaikuttavat menoon, rallitaituri Lindholm puntaroi.

– Omasta mielestä sähkäri voi siksi olla helpompi ajettavuudeltaan talvikelissä kuin perinteinen polttis. Hyvä on myös muistaa, että auton käyttäytymiseen vaikuttavat myös muut tekijät kuin käyttövoima, joista merkittävimpiä on varmasti auton rengastus. Lukkiutumattomien jarrujen eli ABS:n toiminnassa ei mielestäni ole juurikaan eroa. Toki tässäkin on muistettava, että suurempi paino vaikuttaa taas jarrutusmatkoihin.

Raskaat sähköautot vaativat silti enemmän harkintaa liikenteessä.

– Sähköautot ovat jonkin verran painavampia kuin vastaavankokoiset polttomoottoriautot, ja tietysti massa on aina tekijä, joka vaikuttaa negatiivisesti jarrutusmatkaan ja auton reagointiin ääritilanteissa.

– Houkutus kytkeä pidonhallinta pois päältä polttomoottoriautossa on itsellä ainakin suurempi kuin sähköautossa, Lindholm sanoo.

– Ratin takana massan huomaa ajoittain siitä, että autolla on taipumusta aliohjata ja kääntyä hitaammin yllättävissä tilanteissa. Kun pito on huono, voi juuri massa olla tekijä, joka vaati kuljettajalta enemmän ennakointia ja olosuhteiden huomiointia. Sähköautojen eduksi voi laskea sen, että painavin komponentti, eli ajoakku on sijoitettu mahdollisimman keskelle ja lattian alle. Sijaintina se on paras mahdollinen käsiteltävyyden suhteen, Lindholm summaa.

Lindholm näkee autojen käyttäytymisessä selviä eroja.

– Nelivetosähköautoissa on oman kokemuksen mukaan nopeammin reagoiva ajonvakautus, ja sen toiminta on talvikelillä sujuvampi, kun luistonestojärjestelmä pystyy helpommin hallitsemaan sähkömoottorin tuottamaa vääntöä.

– Polttomoottoriautossa taas luistonesto toiminta tuntuu kulmikkaammalta, ja se vaikuttaisi usein rajoittavan ajamista turhankin paljon, puuttumalla menoon välillä tarpeettakin. Houkutus kytkeä pidonhallinta pois päältä polttomoottoriautossa on itsellä ainakin suurempi kuin sähköautossa.

