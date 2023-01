Renault esittelee uuden SUV-mallinsa nimellä Espace. Malli on uusi, mutta valmistajan käyttämä Espace-nimi on autoalaa seuraaville tuttu jo 40 vuoden takaa.

Nimi yhdistää uuden SUV-mallin Espacen viiteen aikaisempaan sukupolveen. Ensimmäinen Espace-konseptiauto esiteltiin marraskuussa 1983.

Uusi Espace on joko 5- tai 7-paikkainen. Joissakin ennakkotiedoissa sitä on kuvailtu Austral-malliksi pidemmällä akselivälillä. Pituutta autolla on 4,7 metriä.