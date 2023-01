Etanoliautoilijat ry on etujärjestö, jonka keskeisenä tavoitteena tuoda korkeaseosetanoli merkittäväksi ratkaisuksi, kun Suomen liikennettä muutetaan vähäpäästöiseksi.

Etanoliautoilijat ry on valinnut uudeksi toiminnanjohtajakseen 29-vuotiaan Antti Grönlundin Liedosta.

Grönlund on toiminut aiemmin muun muassa Varsinais-Suomen Keskustan vs. toiminnanjohtajana ja poliittisena suunnittelijana, Keskustanuorten varapuheenjohtajana ja poliittisena sihteerinä sekä Nuorisoasuntoliiton varapuheenjohtajana.

Uuden toiminnanjohtajan keskustatausta ei ole yllätys, sillä yhdistyksen aiempikin toiminnanjohtaja oli keskustavaikuttaja.

Etanoliautoilijat ry:llä on ollut lisäksi muutoinkin lämpimät yhteydet kotimaisten biopolttoaineiden käyttöä nimenomaisesti kannattavaan keskustaan.

– Tartun uusiin tehtäviin suurella innolla, koska fossiilittomaan liikenteeseen siirtyminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Etanolilla on tässä valtava potentiaali, jota ei valitettavasti vielä ole saatu kunnolla käyttöön. Etanolin etuna on se, että se tuo ympäristöystävällisen ajamisen aidosti jokaisen autoilijan ulottuville nykyistä bensiinikäyttöistä autokantaa käyttämällä. Ympäristöystävällisyyden lisäksi se vahvistaa myös huoltovarmuuttamme, kun se valmistetaan Suomessa kotimaisista jätteistä ja tähteistä, toiminnanjohtaja Atti Grönlund kertoo yhdistyksen tiedotteessa.

– Erinomaista, että saamme Etanoliautoilijoiden toimintaan uutta energiaa ja näkökulmaa Antin valinnan myötä juuri tässä erittäin kiinnostavassa ajassa, kun etanoliin ja etanolikonversioihin liittyvä sääntely on murroksessa. Alkavan vuoden keskeinen asia on seurata, miten valtioneuvoston laatima Fossiilittoman liikenteen tiekartta ja päivittyvä ajoneuvolaki saadaan tuotua käytäntöön, sanoo puolestaan Etanoliautoilijoiden hallituksen puheenjohtaja Tuomo Isokivijärvi.

Toimitusjohtaja Isokivijärven yritys StepOne Tech Oy on vajaan kolmen miljoonan euron liikevaihdollaan yksi Suomen suurimmista etanolimuunnoslaitteistojen valmistajista.

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa suunnitellaan jakeluvelvoitteen eli uusiutuvan polttoaineen osuuden nostamista peräti 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Yksi tapa suunnitelmaan pääsemiseksi on nykyisten bensiinikäyttöisten ajoneuvojen muuntaminen korkeaseosetanolilla käyväksi.

Uusia etanoliautoja ei juurikaan enää valmisteta ja eurooppalaisessa autoteollisuudessa polttomoottoriin tukeutuvat etanoliautot ovat merkitykseltään huomattavasti vähentynyt kuriositeetti, johon ei enää paljon panosteta.

Siksi nimenomaan konversioilla on etanoliautoilussa keskeinen rooli.

– Etanolikonversio on sekä yhteiskunnalle että autoilijalle edullisin tapa leikata liikenteen fossiilisia päästöjä, ja se olisi mahdollista tehdä heti. Etanoli on jo nyt merkittävä osa liikennettä esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa, mutta Suomessa sen käyttöönottoa on hidastanut jäykkä sääntely sekä oikean tiedon puute. Näitä on nyt lähdettävä korjaamaan, linjaa toiminnanjohtaja Grönlund.

Etanoliautoilijoiden yhdistyksen perustajajäseniä ovat St1 Oy, SOK ja StepOne Tech Oy.

Teknisesti etanolimuunnoskelpoisia autoja on Suomessa ainakin puolitoista miljoonaa kappaletta.