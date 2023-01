Sekä asiakkaat että autoja testanneet toimittajat ovat ihmetelleet ranskalaisten täyssähköautojen toimintamatkan epäloogista hupenemista täyslatausta seuranneiden ensiajokilometrien aikana.

Juuri uudistuneessa DS 3:ssa ensikoeajon yhteydessä otettu mittaristokuva viittaa siihen, että toimintamatkailmoituksen määritystapa on sama kuin Citroëneilla ja Peugeot’lla, vaikka ajoakun kapasiteetti onkin hiukan kasvanut.

Ihmettelyn kohteina ovat olleet Stellantis-konsernin merkeistä ainakin Citroënin ja Peugeot’n täyssähköautot, joissa on 50 kilowattitunnin ajoakku.

Näiden autojen WLTP-mittausnormin mukainen sähköinen toimintamatka on luokkaa 360 kilometriä.

Normitoimintamatka ei kuitenkaan ole mikään autotehtaan antama lupaus, vaan vakioiduissa olosuhteissa ja vakioidulla ajosyklillä tehdyn kulutusmittauksen tulos, joka mahdollistaa eri automallien kulutusten vertailemisen.

Normimittaus tehdään 23 asteen lämpötilassa, joten tavallisessa (suomalaisessa) arkikäytössä normikulutukseen on yleensä erittäin vaikea yltää. Tämä johtuu ajotavan lisäksi merkittävässä määrin ajo-olosuhteista eli muun muassa ulkolämpötilasta ja tuulesta, tien pinnasta ja ajokelistä.

Ladattavissa autoissa annetaan aina jonkinlaista tietoa sähköisen ajon resursseista. Tämän tiedon määrä vaihtelee, mutta täyssähköautoissa sen olisi hyvä sisältää minimissään tiedot ajoakun varaustasosta, jäljellä olevasta toimintamatkasta ja kulutuksesta.

Ilta-Sanomien juuri koeajama uusi Citroën ë-C4 X kuuluu niihin sähköautoihin, joissa toimintamatkailmoitus lähtee täyslatauksen kohdalla liikkeelle WLTP-arvosta.

Citroënin ja Peugeot’n maahantuoja on saanut palautetta siitä, että sen edustamissa täyssähköautoissa toimintamatkanäytön käyttäytyminen on epäloogista ja epäluotettavaa.

Nyt maahantuoja on saanut päämieheltään asiaan selityksen.

– Kun ajoakku on täysin täynnä, niin näytöllä näkyy käytännössä WLTP-normin mukainen noin 360 kilometrin toimintamatka. Sitten ensimmäisen kymmenen prosentin aikana se käytännössä näyttää vain WLTP-lukemaa 90 prosenttiin asti. Sen jälkeen 90–50 prosentissa toimintamatka-arvio on todellisen kulutuksen ja WLTP:n laskennallinen yhdistelmä, ja 50 prosentista alaspäin toimintamatkailmoitus perustuu menneeseen kulutukseen, ja on kaikista realistisimmillaan, kertoo Auto-Bon Oy:n PR- ja viestintäpäällikkö Max Lange.

WLTP-normin mukaisen arvon ohjelmoiminen täyslatauksen jälkeiseksi ajomatka-arvoksi on huomattavasti helpompi tapa kuin se, että lukema perustuu auton tekemiin erilaisiin laskelmiin, joissa hyödynnetään edeltäneiden ajojen kulutuksia, lämpötilatietoja ja jopa navigaattorilta saatavia topografiatietoja.