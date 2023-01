Autoliike myi Bemarin kahdesti nelivetona – Niklas: katsastaja kertoi, että olinkin ajanut takavetoista

Hollannista Suomeen käytettynä tuotu BMW 420 -henkilöauto tuotti ikävän yllätyksen Niklas Ojalaiselle.

BMW 420 -henkilöauton piti olla nelivetoinen, mutta todellisuudessa auto on takavetoinen. Myyjäliike myi auton kahdesti, ennen kuin totuus selvisi.

Niklas osti diesel-Bemarin keväällä nelivetoisena, kuten sitä kaupattiinkin. Hän on jo auton toinen omistaja Suomessa. Kummallakin kerralla sen myi Lahden Saka asiakkaalle nelivetoisena.

Käytettyyn autoon tehtiin maahantuontirekisteröinti. Sakan dokumenteissa se on ollut sekä nelivetoinen että takavetoinen.

Niklas tarvitsee työssään nelivetoa peräkärryn liikuttelemiseen. Vetokoukkukin kauppaa tehtäessä autoon asennettiin. Hintaa 73 000 kilometriä ajetulla autolla oli noin 35 000 euroa. Auto on 2018 vuosimallia.

Auton veto-ongelmat tulivat täytenä yllätyksenä omistajalle. Hänellä oli ollut aiemmin käytössä BMW 320 -auto, joka sekin oli nelivetoinen.

Isomman Bemarin teho tuntui nelivetoon tottuneen kuljettajan käsissä marraskuun liukkailla keleillä heikolta.

Kun Niklas vei auton katsastukseen, selvisi mistä oli kyse. Itse hän arveli autossa olevan jotain vikaa, vaikka alla on neljä vetävää pyörää.

– Katsastuksesta auto meni lävitse, mutta katsastaja kertoi, että olinkin ajanut takavetoista Bemaria.

– Tunsin itseni petetyksi. Olinhan ostanut auton nelivetoisena, Niklas kertoo.

Tiedot kauppakirjassa kertovat millaisesta BMW:stä kauppa oli tehty.

Hän ihmetteli, miten oli mahdollista, että myyjäliike kauppaa takavetoisia autoja nelivetoisina. Se, että hän itse ei ollut kauppaa tehtäessä ja kesäkeleissä ajaneena asiaan kiinnittänyt mitään huomiota oli normaalia, sillä kesäkeleissä ongelma ei tullut mitenkään esille.

– Totta kai luotin liikkeen tietoihin, ja niillä tiedoilla kaupat syntyivät.

Pian totuuden selvittyä Niklas reklamoi ja vaati korvauksia. Hän esitti 3­750 euron hyvitysvaatimuksen.

Joulukuun alussa myyjäliike lupasi selvittää asiaa. Liikkeen myyntipäällikkö pahoitteli viestissään tilannetta ja totesi, että nelivetoa on kesäaikaan vaikea todentaa.

– On vaikea uskoa, että autoliike ei tietäisi myytävän auton olevan takavetoinen, varsinkin kun maahantulokatsastus oli tehty, Niklas toteaa.

Myyjäliike ilmoitti noin kuukausi reklamaation jälkeen hyvittävänsä 1 500 euroa. Omistaja ei pitänyt vastaantuloa riittävänä.

– Tapaus on räikeä. Autostahan puuttuu yksi vetävä akseli, Niklas ilmoitti myyjäliikkeelle ja vaati edelleen hyvitystä tai kaupan purkua.

Omistaja on ollut yhteydessä maahantuojaan ja merkkiliikkeeseen.

Myyjäliike tunnustaa virheensä ostajalle lähettämässään sähköpostissa.

– Minulle kerrottiin, että kyse on aivan eri tuotteesta kuin siitä, mitä uskoin ostaneeni. Takavetoisen auton arvo on aivan muuta kuin nelivetoisen ja jälleenmyynnissä asia tuulee esille.

– Sain neuvon, että kaupan purku olisi aivan oikea ratkaisu ja hyvityksen pitäisi olla vähintään 3 000 euroa.

Niklas sai kuluttajaneuvonnasta neuvoksi rikosilmoituksen tekemisen, ja sen hän on tehnytkin.

Myyjäliike on tullut jonkin verran vastaan hyvityksen osalta, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että sopu olisi syntynyt.

Saka Finland Oy:n tukitoimintojen johtaja Janne Poukkula kommentoi käytetyn auton kauppaan liittyviä virheitä myynti-ilmoituksissa yleisellä tasolla.

– Toisinaan sattuu inhimillisiä virheitä autojen mallinnuksen ja varustetietojen osalta, ja käsittelemme virheet asiakkaiden kanssa tapauskohtaisesti. Yleensä ilmoitusten virheitä oikaistaan vastaavalla hinnanalennuksella asiakkaalle.

– Noudatamme kuluttajariitalautakunnan linjauksia ja neuvottelemme asiakkaan kanssa, jotta pääsemme molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisu, Poukkula kertoo.

Ilta-Sanomat on viime vuosina kertonut useista autokaupoista, joissa riita on käynnistynyt, kun kuluttaja on ostanut nelivetoauton ja saanut joko taka- tai etuvetoisen ajettavakseen.

Niklaksen Bemariin asennettiin 1 500 euron vetokoukku.

