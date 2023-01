Ilta-Sanomien koeajaman Concorden hinta on noussut yli 130 000 euroa. Tänä viikonloppuna 889 000 euron maantieristeilijä on esillä Helsingin Caravan-messuilla

Mercedes-Benz Actros -alustaisen Concorde Centurion 1165 GSI:n hinta lähentelee 890 000 euroa – eikä hintaan sisälly takatalliin mahtuvaa pikkuautoa. Centurionit tehdään tilauksesta asiakkaiden toiveiden mukaisiksi, ja maantieristeilijöillä on pitkät toimitusajat.

Moni matkailuajoneuvovalmistaja on nostanut syksyn 2021 jälkeen hintoja jopa 3–4 kertaa, kun normaalisti hinnastot ovat olleet voimassa mallivuoden eli syksystä seuraavaan syksyyn.

Ajoneuvojen hintojen nousut ovat johtuneet sekä alustatoimittajien tekemistä hinnankorotuksista että erilaisten materiaalien, kuten puutavaran ja metallien, kallistumisesta. Myös rahtikustannusten nousu näkyy hinnoissa. Vaikka matkailuvaunuissa ei ole moottoria, voimansiirtoa eikä ohjaamoa, myös vaunujen hinnat ovat nousseet materiaalikustannusten nousun seurauksena.

Suomalaisten matkailuajoneuvomaahantuojien arvion mukaan matkailuajoneuvojen hinnat ovat nousseet 1,5 viime vuoden aikana 12–20 prosenttia, ja korotukset ovat olleet autoissa ja vaunuissa samaa suuruusluokkaa.

Konkreettisen esimerkin matkailuajoneuvojen hintojen noususta tarjoaa perjantaista sunnuntaihin Helsingin Messukeskuksessa järjestettävän Caravan-messujen loistelijain ajoneuvo Concorde Centurion 1165 GSI. Kyseinen maantieristeilijä on kallein Suomessa koskaan myynnissä ollut uusi matkailuauto.

Auto tuli Suomeen syksyllä, ja Ilta-Sanomat koeajoi sen heti tuoreeltaan. Lahden Caravan-näyttelyssäkin esillä olleen lähes 12-metrisen Centurionin hintalapussa luki silloin 757 000 euroa.

Noin 735 000 euron perushinnan lisäksi Mercedes-Benz Actros -alustaisessa Centurion 1165 GSI:ssä oli melkoisesti lisävarusteita, muun muassa 10,7-litrainen 395 hevosvoiman rivikuutonen oli korvattu 12,8-litraisella moottorilla, jonka teho on 476 hevosvoimaa ja huippuvääntö muhkeat 2 300 newtonmetriä.

Nyt muutama kuukausi myöhemmin saman auton hinta on 888 912 euroa, eli korotusta on tullut yli 130 000 euroa – siis tasokkaan ”normimatkailuauton” verran! Korotus on melkoinen, mutta prosentuaalisesti se sopii hyvin alan yleiseen korotusprosenttihaarukkaan – tosin sen yläpäähän.

Concorden vaalea nappanahkaverhoilu ja tummat puupinnat synnyttävät arvokkaan vaikutelman.

Best-Caravan Oy tilasi Concorde Centurion 1165 GSI:n syksyllä 2019. Kun auto tuli kolme vuotta tilauksen jälkeen Suomeen, myyjän järjestelmissä oli valmiina hintatiedot, jotka eivät kuitenkaan olleet samat, kuin mitkä olivat Concorde-tehtaan senhetkiset hinnat.

Korotukset voi todeta Concorden hintakonfiguraattorista, jonka mukaan Centurion 1165 GSI:n lähtöhinta on tällä hetkellä Saksan 19 prosentin arvonlisäverolla 785 300 euroa, ja Suomi-autossa oleva moottori nostaa hintaa noin 23 000 euroa. Suomessa arvonlisävero on 24 prosenttia. Kokonaishintaan vaikuttaa myös rahti.

Ilmoitettuun hintaan sisältyy tietysti myyjän provisio samaan tapaan, kuin mitä se sisältyy muussakin ajoneuvokaupassa. Autoveroa 888 912 eurossa ei kuitenkaan ole, eikä sitä siihen myöskään lisätä, sillä matkailuautot ovat Suomessa autoverovapaita.

Concorde valmisti komponenttipulan vuoksi viime vuonna vain noin 300 matkailuautoa, kun tämän vuoden tuotantotavoite on satakunta autoa enemmän. Varsinkin isojen Concorde-mallien vuosituotantomäärät ovat pieniä, ja tällä hetkellä Euroopassa on myynnissä vain Suomessa oleva Centurion 1165 GSI -malli. Tätä taustaa vasten on varsin todennäköistä, että Best-Caravan löytää autolle ostajan Suomen rajojen ulkopuolelta.

Caravan-messut ovat avoinna Helsingin messukeskuksessa perjantaista sunnuntaihin kello 10–8. Tapahtumassa on esillä noin parisataa matkailuajoneuvoa noin 30 matkailuajoneuvovalmistajalta. Samalla pääsylipulla pääsee tutustumaan myös Matkamessujen antiin. Aikuisten pääsylippu maksaa 21 euroa.