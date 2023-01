Venäläinen sotateollisuuden konserni Almaz-Antei yrittää saada tuotantoon oman sähköauton, jota alettaisiin valmistaa Pietarin lähellä japanilaisen Nissanin entisellä tehtaalla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tutustui keskiviikkona Pietarissa Obuhovin terästehtaaseen, jossa hänelle esiteltiin myös uuden venäläisen sähköauton prototyyppi.

Ria Novostin Kremlin-poolin mukaan kyseessä on niin kutsuttu crossover-auto nimeltä E-Neva. Putin kurkisti lyhyesti auton sisälle ja avasi myös sen takaoven, mutta ei istunut itse ratin taakse kokeilemaan.

Esittely sujui siis Putinilta hyvin, päinvastoin kuin esimerkiksi Ladan Granta-mallin ensitesti.

Obuhovin tehdas rekisteröi jo joulukuussa 2021 sähkökäyttöisen citymaasturin teollisen prototyypin, joka sai työnimen E-Neva. Ajoneuvon kerrotaan kiihtyvän maksimissaan nopeuteen 197 kilometriä tunnissa, ja ajomatka yhdellä latauksella on 463 kilometriä.

On mahdotonta arvioida, kuinka pitkällä venäläisen sähköauton kehittely todellisuudessa on, vai onko kyseessä pikemminkin julkisuuteen suunnattu pr-temppu. Jälkimmäinen vaihtoehto vaikuttaa huomattavasti todennäköisemmältä, sillä esimerkiksi auton korisuunnittelijaksi on ilmoitettu Pietarin ammattikorkeakoulu.

Venäjän kyky suunnitella omia uusia sarjatuotantokelpoisia henkilöautoja on todettu muutoinkin yleisesti heikoksi, ja esimerkiksi uusi Moskvitsh on ostettu suoraan Kiinasta Venäjällä koottavaksi ja venäläisin tuotemerkein varustettavaksi.

Putin on vaatinut pitkään, että Venäjän pitää pystyä korvaamaan ulkomaalaiset automerkit omalla tuotannolla, joten venäläisellä teollisuudella on suuria paineita vakuuttaa myös Putin uusista onnistumisistaan.

Venäjän median mukaan sähköauton prototyyppi on joka tapauksessa nyt siinä vaiheessa, että sillä voidaan suorittaa testiajoja ja sen sarjatuotanto on suunnitteilla. Venäjän varapääministeri Denis Manturov suoritti E-Nevalla koeajon lehdistön edessä viime heinäkuussa.

Avtopromnews-sivuston mukaan E-Nevan sarjatuotanto saattaa käynnistyä Pietarin lähellä japanilaisen Nissanin entisellä tehtaalla. Keskiviikkona Manturov kuitenkin tunnusti, ettei E-Nevalla ole vielä edes tuotantokumppania, vaan sitä vasta etsitään.

Nissanin entinen tehdas on siirtymässä venäläisen AvtoVazin hallintaan sen seurauksena, että ulkomaalaiset suuret autonvalmistajat eivät halua enää pitää tuotantoaan Venäjällä vastalauseena Putinin aloittamalle Ukrainan sodalle.

Nissan kertoi Autonews.comin mukaan syksyllä, että se poistuu Venäjältä ja luovuttaa Venäjän-liiketoimintansa venäläiselle valtiolliselle Nami-autoteollisuusinstituutille yhden euron muodolliseen hintaan. Nissanin entinen tehdas sijaitsee Viipurin piirissä Parkalan kylässä.

Almaz-Antei-konserni on Venäjän valtion omistama aseteollisuuskonserni, johon kuuluu yhteensä kymmeniä sotilasjärjestelmiä kehittäviä ja valmistavia alayrityksiä.

Presidentti Putinin antaman määräyksen mukaan Venäjän puolustusteollisuuden pitää kyetä tuottamaan myös siviilituotteita, joiden osuuden pitää olla tuotannosta 30 prosenttia vuoteen 2025 ja 50 % vuoteen 2030 mennessä.

Putin oli Pietarissa juhlistamassa Leningradin piirityksen murtamisen 80-vuotisjuhlapäivää, jonka aikana hän tapasi sotaveteraaneja ja Venäjän puolustusteollisuuden työntekijöitä.

Putin kommentoi Pietarissa myös venäläisten tuomioistuinten tuoreita julistuksia, joiden mukaan Leningradin piiritys oli ”neuvostosiviileiden kansanmurha”, johon syyllistyivät väitetysti myös suomalaiset sotilaat.