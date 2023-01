Jeep Avenger valittiin eurooppalaisten autotoimittajien äänestyksessä vuoden 2023 parhaaksi autoksi.

Bryssel

Car of the Year (COTY) on maailman vanhin Vuoden Auto -kisa. Nyt palkinto jaettiin jo 60. kerran. Vuosien ajan voittaja on paljastettu Geneven autonäyttelyssä maaliskuussa, mutta näyttelyn siirryttyä syksyyn (ja Dohaan), uudeksi keskuspaikaksi tuli tammikuinen Brysselin autonäyttely.

Kun pisteitä alettiin Brysselissä laskea, kävi hyvin nopeasti selväksi, että taistelu voitosta käydään Jeep Avengerin ja Volkswagen ID. Buzzin välillä. Mitä enemmän pisteitä näytettiin, sitä selvemmäksi kävi, että voittaja on Jeep Avenger. Yllätys oli sitä suurempi, sillä tämä oli ensimmäinen kerta COTY:n historiassa, kun Jeep pääsi edes finaaliin.

Ilta-Sanomat on päässyt ottamaan Jeep Avengerista vasta ns. kylmät tyypit, mutta kaikki haastattelemamme COTY:n tuomarit vakuuttivat uuden Jeepin olevan todella hieno ajaa.

Vaikka perusrakenne on käytössä muissa Stellantisin valmistamissa automalleissa, ovat Jeepin insinöörit virittäneet jousituksen uudelle tasolle. Myös Jeepille luonteenomainen suuri maavara ja pitkät joustovarat vakuuttivat. Jousituksen lisäksi äänivyöryä edesauttoivat kompaktiin kokoon nähden hyvät tilat ja miellyttävästi toimivat voimalinjat.

Tekniikan Maailman saamien tietojen mukaan sähkömoottorinen Jeep Avenger saapuu Suomeen lähikuukausina ja tulossa on neljä eri varustetasoa, joiden hinnat asettuvat 36 500 ja 42 500 euron välille.

Finaaliin yläneiden automallien ykkönen Jeep Avenger etualalla.

Car of the Year 2023 lopputulokset:

Jeep Avenger 328 pistettä

Volkswagen ID. Buzz 241

Nissan Ariya 211

Kia Niro 200

Renault Austral 163

Peugeot 408 149

Subaru Solterra/Toyota bZ4X 133

Äänestykseen osallistui kaikkiaan 57 eurooppalaista autotoimittajaa 22 eri maasta.Ykkössijoja Jeep ja Volkswagen saalistivat ylivoimaisesti eniten. Kolmanneksi eniten ykkössijoja sai Renault Austral.

