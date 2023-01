Ensimmäisen polven Nissan Leaf vaikuttaa olevan varsin luotettava sähköauto. Kärkeä pitää kuitenkin Lexus.

Vuoden 2019 Lexus RX on brittilistan mukaan jopa absoluuttisen ongelmaton tapaus.

Brittiläinen käytettyjen autojen jatkotakuupalveluihin erikoistunut Warrantywise on julkistanut korjauskustannustilaston, jonka mukaan erityisesti monien japanilaisautojen omistajilla on todennäköisesti edessään määrällisesti melko pieniä ja mahdollisilta korjauskustannuksiltaan myös varsin halpoja kilometrejä.

Yhtiön tuoreen listan mukaan käytetyistä autoista kaikkein ongelmattomin on Lexus RX, josta Warrantywise ei ole kirjannut yhtä ainutta korjausraporttia.

Kakkosena puolestaan on Honda Jazz, jonka yleisimmät viat liittyvät jarruihin, kytkimeen ja jousitukseen.

Kolmantena listalla on Mitsubishi ASX, jonka korjauskustannukset ovat hieman korkeammat kuin Honda Jazzilla, mutta vastaavasti vikoja on vähemmän.

Neljänneksi sijoittunutta Dacia Sanderoa takuuyhtiö kuvaa luotettavaksi autoksi, jota korjataan melko vähän. Warrantywisen korjaustietojen mukaan suurimmat Sanderon kanssa kohdatut ongelmat ovat sähkövikoja.

Viides on Mazda 2, lähes tasapistein Dacian kanssa. Mazdassa murheita aiheuttavat jotkin jousitukseen, käynnistysmoottoriin ja polttoainejärjestelmään liittyvät ongelmat.

Kuudennen sijan vie Volkswagen Up, jonka viat liittyvät enimmäkseen kytkimeen, jarruihin ja vetoakseliin. Huomioitavaa on, että Upin täyssähköversio ei kuulu Up-kategorian alle vaan on listattu erillisenä malliversionaan.

Seitsemäs listalla on täyssähköinen ensimmäisen polven Nissan Leaf, jota yritys luonnehtii tunnetusti luotettavaksi. Jos Leafiin kuitenkin tulee vikoja, ovat ne pääasiassa muita kalliimpia korjattavia.

Warrantywisen korjauskustannuslistalla ovat mukana kaikki yhtiön asiakasrekisteristä löytyvät yli kolmevuotiaat automallit, joita on vähintään sadan kappaleen suuruinen kanta.