Mies muutti Viroon ja jätti Fiatinsa kaveriporukalle – seurauksena nippu maksulappuja ja kutsu oikeuteen

Vuosikaudet Tallinnassa asunut ajoneuvon omistaja jätti Suomeen rekisteröidyn Fiatinsa sanojensa mukaan kaveriporukan käyttöön. Pysäköinninvalvontayrityksen edustajat saivat kuviosta harmaita hiuksia.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi pysäköintiyrityksen kanteen 60 euron valvontamaksun perimisestä, mutta ratkaisun perusteluista on luettavissa epäilyksen siemen, joka heitti varjon omistajankin päälle.

Vihreä Fiat-pakettiautovanhus jäi Helsingin seudulle, kun omistaja muutti jo vuosia sitten Tallinnaan, jossa hänellä on pysyvä osoite. Helsingissä miehellä on vain poste restante -osoite.

Pääsiäisen aikoihin 2019 Fiat oli parkkeerattu vastoin pysäköintialueen ehtoja Kauppatie 6:n kerrostalojen alueen vieraspaikalle Malmilla. Paikalla saa pysäköidä neljän tunnin ajaksi pysäköintikiekkoa käyttäen.

Auton lasissa ei ollut kiekkoa, mutta oli huoltoajosta kertova lappu, jonka käyttöön parkkifirman mielestä auton pysäköineellä ei ollut mitään syytä.

Tiedot maksumuistutuksesta menivät 73-vuotiaan miehen poste restante -osoitteeseen. Parkkifirman näkemys oli, että omistaja itse oli ollut autollaan liikenteessä ja maksu kuului hänelle.

Vasta kun APV Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy nosti kanteen, mies reklamoi maksusta. Parkkifirman mielestä reklamaatio oli tehty liian myöhään.

Mies oli aiemminkin ollut saman parkkifirman kanssa tekemisissä, sillä auto oli ollut kahtena edellisenä vuotena kahdesti samalla alueella pysäköitynä vastoin lupaehtoja. Kummankin maksun perimisestä valvontayritys oli luopunut. Mies kiisti tuolloinkin pysäköinnit.

Fiatin omistaja kiisti kolmen vuoden takaisen pysäköinnin ja vaati kanteen hylkäämistä.

Hän arveli, että joku kaveriporukkaan kuuluvista oli mahdollisesti käyttänyt autoa muuttokeikalla, mutta kuka, sitä hän ei tiennyt. Itse hän nautti elämästään Tallinnassa eikä ollut tuolloin Suomessa.

Auto on ollut viiden miehen porukan käytössä. Jotkut miehistä sattuvat asumaan Malmilla. Omistaja arveli, että autoa oli tarvittu muutossa, ja siksi tuulilasissa oli ollut huoltoajosta kertova lappukin.

Omistaja pähkäili, ettei hän pysty selvittämään, kuka on Fiatilla liikkunut, ja tapauksestakin on kulunut jo yli kolme vuotta. Mies muistutti, että näyttövelvollisuus on kantajalla.

Käräjäoikeus ratkaisi kiistan kesällä. Ratkaisun perusteluissa se huomauttaa, että kantajan on näytettävä, että auton omistaja on tässä tapauksessa pysäköinyt autonsa.

Käräjäoikeuden perustelujen mukaan auton omistajan antamaa selvityksen uskottavuutta vastaan puhuvat mm. pysyvän osoitteen puuttuminen Suomessa rekisteriviranomaisilta, autojen pitäminen kaveriporukan käytössä ulkomailla asumisesta huolimatta ja poste restante -osoitteen ilmoittaminen ainoaksi yhteystiedoksi Suomessa.

Oikeus huomauttaakin ratkaisussaan, että poste restante -osoite ja muun osoitteen puuttuminen rekisteritiedoista on ollut omistajalle edullista valvontamaksujen perimisen kannalta.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen näyttämättömänä, koska kantaja ei esittänyt selvitystä, josta olisi voinut päätellä omistajan itse pysäköineen autonsa Malmille.

Parkkifirman on maksettava niin omat kuin auton omistajankin oikeudenkäyntikulut lisättynä 100 euron asianosaiskuluilla. Maksettavaa tuli kaikkiaan 7 245 euroa.

Parkkifirma tavoitteli kanteellaan valvontamaksua ja sen perimiskuja, jotka olivat yhteensä noin 87 euroa.

Pysäköinninvalvontayritys haki ratkaisulle jatkokäsittelylupaa Helsingin hovioikeudelta, joka ei lupaa myöntänyt.