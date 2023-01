Ensivaikutelma: Näyttävät huomiovaloviuhkat jäävät varmasti mieleen, mutta DS 7:n uudistuminen ei rajoitu pelkästään valoihin.

DS 7:n maski on kasvanut, valoyksiköt madaltuneet ja puskurin päissä olevat huomiovalot muuttuneet todella näyttäviksi ledivaloviuhkoiksi.

Ranskalaisen premium-brändin DS:n vuonna 2017 esittelemä DS 7 Crossback koki viime kesänä faceliftin, ja samassa yhteydessä sen mallinimestä pudotettiin pois Crossback-lisäosa.

DS 7:n hienostunutta sisäilmettä on viilattu, mutta materiaalien tasosta ei ole tingitty: nahan laadun pystyy aistimaan.

Uudistuneiden takavalojen välissä on nyt valmistajan nimi. Nelivetoisissa 300- ja 360-malleissa on vakiona tien pinnan skannauskuvan mukaan säätyvä jousitusjärjestelmä.

Uudistuneessa tietoviihdejärjestelmä mahdollistaa kosketusnäytöllä olevien kuvakkeiden järjestelemisen omien mieltymysten mukaisesti. Se on hyvä asia, sillä esimerkiksi istuinlämmittimien käyttö tapahtuu näytöltä.

Kuljettajan työskentely-ympäristössä kaikki on mallissaan, mutta erilaisten kytkimien paikkojen selvittämiseen pitää uhrata hetki aikaa. Esimerkiksi käynnistyspainike on kojelaudan keskellä olevan tyylikkään viisarikellon alla – esiin kääntyvä kello ei tosin kuuluu kaikkiin varustetasoihin.

Etuistuimet antavat hyvän sivuttaistuen. Etuistuimien kovat taustat eivät haittaa takapenkillä, sillä polvitilaa on sen verran reilusti. Takana on riittävästi pääntilaa myös keskipaikalla, mutta parhaimmillaan penkki on tietysti kahden hengen kuormalla.

Etuistuimet antavat hyvän sivuttaistuen. Parhaaseen Opera Business -varustetasoon kuuluu musta tai vaaleanharmaa nappanahkaverhoilu.

Tavaratilan käytettävyyttä pystyy parantamaan 300 euron hintaisella välipohjalevyllä. Yllättävää on, että levy on Suomi-tuotantoa, ei suinkaan tehtaan tarjoama lisävaruste. Ilman välipohjalevyä laajennetun tavaratilan pohjassa on teräväreunainen porras.

Kaikissa neljässä varustetasossa on puskureiden päissä näyttävän näköiset huomiovaloviuhkat, mutta uudet matriisiajovalot kuuluvat vain parempiin varustetasoihin.

Madaltuneessa valoyksikössä on 84 ledin pikseliyksikkö ja kaksi ledimoduulia. Pikseliyksikkö säätää (kauko)valokeilaa muun liikenteen huomioiden, ja ledimoduulit tuottavat lähivaloa. Valokeilan kantavuudeksi kerrotaan jopa 380 metriä. Myös takavalojen kuviointi on uudistunut.

DS 7 Crossbackin myynti on painottunut E-Tense-lataushybrideihin, ja uudistunutta DS 7:ää tuodaankin Suomeen vain lataushybridinä.

Kosketusnäytön kuvakkeita pystyy nyt muokkaamaan omien mieltymysten mukaisesti. Käynnistyskytkin on kosketusnäytön yläpuolella. Esiin kääntyvä viisarikello kuulu kahteen ylimpään varustetasoon.

Voimalinjat ovat pysyneet ennallaan, mutta 225-hevosvoimaisen etuvedon ja 300-hevosvoimaisen nelivedon rinnalle on tullut tehokkaampi 360 hv:n neliveto.

Ajoakun kapasiteetti on nyt 14,2/12,9 kilowattituntia (brutto/netto). Vaikka bruttokapasiteetti on kasvanut vain yhden kilowattitunnin, niin normimitatut sähköajon toimintamatkat ovat kasvaneet noin kymmenen kilometriä ja normikulutukset pienentyneet muutaman desilitran.

E-Tense 225:n ja 4x4 300:n sähköinen toimintamatka on nyt noin 65 kilometriä. Uuden 360-mallin kohdalla luku on 58 km. Sisäisen yksivaihelaturin teho on etuvedossa 3,7 ja nelivedoissa 7,4 kilowattia.

1,6-litraisen bensiinimoottorin teho on etuvedossa 133 kilowattia (180 hv) ja nelivedoissa 147 kW (200 hv). Edessä on moottorin ja kahdeksanportaisen automaattivaihteiston välissä 81 kW:n (110 hv) sähkömoottori. Nelivedoissa on lisäksi takana 83 kW:n (113 hv) sähkömoottori. Hybridijärjestelmän vääntömomentti on etuvedossa 320 ja nelivedoissa 520 newtonmetriä.

Takapenkillä on mukavasti jalka- ja pääntilaa.

Uudessa 360-mallissa on edessä isommat jarrulevyt kuin muissa malleissa. Huippumallissa on myös 15 milliä matalampi alusta, leveämpi raideväli (edessä +24 mm, takana +10 mm) sekä 21-tuumaiset pyörät (muissa vakiona 19 tuumaa). Kaikki tämä näkyy hinnassa, sillä tehomalli maksaa noin 6 400 euroa enemmän kuin vastaavasti varusteltu 300-malli.

Edullisimmillaan DS 7:n saa 59 288 eurolla, mutta nelivedosta pitää maksaa 64 444 euroa. 360-mallin lähtöhinta on 72 390 euroa.

Tekniikka DS 7 E-Tense 300 4x4 Plug-in Hybrid MOOTTORI 1 598 cm3, R4, turbo, 147 kW (200 hv)/6 000 r/min, 300 Nm/3 000 r/min + sähkömoottorit 2 kpl, etu 81 kW (110 hv), 320 Nm, taka 83 kW (113 hv), 166 Nm; hybridijärjestelmä 221 kW (300 hv), 520 Nm SUORITUSKYKY 0–100 km/h 5,9 s, huippunopeus 235 km/h (sähköllä 135 km/h) KULUTUS 1,2 l/100 km, bensiini CO2-PÄÄSTÖT 27 g/km TOIMINTAMATKA sähköllä 63 km AJOAKKU litiumioni 14,2 kWh, sisäinen laturi 7,4 kW LATAUSNOPEUS n. 2 h (7,4 kW, 16 A), n. 7 h (suko 8 A) VOIMANSIIRTO A8, neliveto Mitat p 4 593, l 1 891, k 1 625 mm, akseliväli 2 738 mm, omamassa 1 836 kg, kantavuus 564 kg, vetomassa 1 200/600 kg, tavaratila 555–1 752 l, tankki 43 l Hinta alk. 64 444 euroa