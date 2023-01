Miltä tuntuisi ajaa sähköautolla yhdellä latauksella Helsingistä Ivaloon? Mittaustuloksen perusteella se on mahdollista, mutta Kiinasta tulevaan tietoon kannattaa suhtautua suurella varauksella.

Zeekr on tuonut markkinoille päivitetyn version debyyttimallistaan ​​001 Kiinassa. Kiinalaisessa autossa on uusi akusto, jonka kapasiteetti on huikeat 140 kWh. Se antaa tehtaan mukaan autolle yli 1 000 kilometrin toimintamatkan.

Uutuudesta kertova ruotsalainen Vi Bilägare muistuttaa kuitenkin, että eurooppalaisittain mitattuna luku on kuitenkin optimistinen, sillä toimintamatka on mitattu WLTP:n sijasta kiinalaisen testisyklin CLTC:n mukaan. Se antaa yleensä noin 25 prosenttia pienemmän kulutuksen kuin vastaava eurooppalainen WLTP.

Tästä huolimatta mallin suurin ajoakku on yksi suurimmista tällä hetkellä.

Zeekr 001:tä myydään tällä hetkellä vain Kiinassa, mutta Euroopassa mallin julkistuksen on määrä tapahtua vuoden 2023 aikana. Ennen kuin Euroopassa innostutaan suuriakkuisesta mallista, pitää huomata, että jättimäisellä akulla varustetun auton tuotanto on rajoitettu tuhanteen kappaleeseen. Zeekr 001:tä myydään myös pienemmillä 86 ja 100 kWh: akuilla.

Zeekr on yksi Geely-ryhmittymän merkeistä. Muun muassa Volvo kuuluu yhtiön merkkivalikoimaan.