Monen auton perä on pimeä talvellakin – tiedätkö, miten voit parantaa huomiovalojen toimintaa?

Liikenneturvallisuutta heikentävä takavalottomuus johtuu usein siitä, että kuljettaja ei tunne autonsa tekniikkaa. Huomiovalojen toimintaa voi itse parantaa. Tiedätkö miten?

Takavalojen toiminta on helppo varmistaa pitämällä valokytkin lähivaloasennossa, mutta myös huomiovalojen käyttäytymiseen on monessa autossa mahdollista vaikuttaa.

Liikenneturvallisuutta heikentävä takavalottomuus johtuu viime kädessä siitä, että kuljettaja ei tunne autoaan ja sen tekniikkaa. Teknisessä mielessä pimeät perät johtuvat automatiikan puutteesta tai hämärätunnistimen toiminnasta – mutta jälkimmäiseen voi ehkä vaikuttaa.

Huomiovalot, joista käytetään myös nimitystä päiväajovalot, ovat tätä päivää. Vaikka huomiovalaisimet ovat kuuluneet autojen vakiovarustukseen jo toistakymmentä vuotta, läheskään kaikki autoilijat eivät vieläkään tiedä, että auton nokalla palavat ajovalojen sijasta huomiovalot.

Automaattisella valojen ohjauksella varustetussa autossa ajovalojen palaminen näkyy joko mittaristossa tai kytkimen yhteydessä olevasta (vihreästä) merkkivalosta. Kun valokytkimen kääntää lamppu-symbolin kohdalle eli ajovaloasentoon (tässä tapauksessa äärimmäisenä oikealla), niin sekä etu- että takavalot palavat kaikissa ajo-olosuhteissa.

Vaikka huomiovalojen olemassaolo tiedetään, niin se, että auton perä on huomiovaloilla ajettaessa pimeä, voi olla monelle yllätys. Lainsäädäntö ei sen paremmin kiellä kuin määrääkään takavaloja palamaan huomiovalojen kanssa. Lisäksi tilanne vaihtelee automerkeittäin – ja jopa saman merkin automallien kesken.

Oman auton asetusvalikosta löytyy todennäköisesti erilaisia valoihin liittyviä asetuksia. Tässä autossa saa esimerkiksi kytkettyä pois toiminnasta sadetunnistimen tekemän ajovalojen kytkemisen.

Hämärätunnistin kannattaa säätää mahdollisimman herkälle.

Huomiovalot kytkeytyvät aina virran kytkemisen jälkeen päälle, kun valokytkin on auto- tai 0-asennossa. Automaattinen ajovalojen ohjaus – tai paremminkin huomiovalojen automaattinen ohjaus – tarkoittaa sitä, että huomiovaloilta siirrytään automaattisesti lähivaloille hämärän tullessa. Huomiovalojen automaattinen ohjaus tapahtuu hämärätunnistimen ohjaamana. Kattavasti varustelluissa autoissa ohjaukseen osallistuu myös sadetunnistin.

Ajovaloja ohjaavat hämärä- ja sadetunnistimet on sijoitettu tuulilasin yläosaan.

Hämärätunnistimissa on eroja, mutta huonokin tunnistin on parempi kuin pelkästään kuljettajan huomiokykyyn perustuva ohjaus. Tuulilasissa oleva tunnistin ei kuitenkaan kytke ajovaloja, jos lumi pöllyää auton takana. Myös sumu voi sotkea hämärätunnistimen ”aivot”, sillä valoa on tietyllä tavalla riittävästi.

Suurimmalle osalle autoilijoista lienee yllätys, että hämärätunnistimen herkkyyttä voi säätää. Jos tällainen säätömahdollisuus löytyy omasta autosta ajoneuvoasetusten valikosta, tunnistin kannattaa ilman muuta kytkeä herkimpään tilaan.

Lue lisää: Autoliitto kehottaa tarkistamaan nyt takavalot – tästä syystä ne eivät kaikilla pala

Huomiovalojen automaattinen ohjaus on eri asia kuin ajovaloautomatiikka, joka tarkoittaa sitä, että ajovalot syttyivät automaattisesti auton käynnistyksen yhteydessä. Tämä ominaisuus on yhä edelleen lähes kaikissa autoissa, eli valokytkimen voi pitää koko ajan ajovaloasennolla. Huomiovalot eivät silloin pala, mutta takavalot palavat. Tätä ominaisuutta kannattaa hyödyntää pimeään vuodenaikaan, jos autossa ei ole huomiovalojen automaattista ohjausta tai olosuhteet ovat sellaiset, että automatiikka ei toimi fiksusti.