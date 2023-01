Rajavartijat ällistyivät, kun Seatin tila-autosta kömpi ulos 23 ihmistä

Saksasta Sveitsiin matkalla ollut Seat Alhambra -tila-auto ällistytti rajavartijat maanantai-aamuna, kertoi Saksan poliisi tiistaina.

Kun seitsemänpaikkainen auto pysäytettiin rajalla, siitä lappoi ulos peräti 23 ihmistä. Autossa oli yhdeksän aikuista ja 14 lasta, jotka kuuluivat kaikki samaan "laajennettuun perheeseen".

Suurperhe oli matkalla Puolasta Sveitsin Berniin, ja heidät pysäytettiin Weil am Rheinin ja Baselin välisellä raja-asemalla.

Autonsa kuljetuskapasiteettia maksimaalisesti hyödyntänyt perhe pääsi jatkamaan matkaansa, kun paperityöt oli tehty ja auton kuljettajalle kerrottu, että hänelle on tulossa sakko.

Rajavartioiden mukaan suurseurue ei kuitenkaan päässyt jatkamaan kokonaisuudessa Seatilla, vaan osa joutui etsimään muita kuljetusmuotoja.

Ilta-Sanomien koeajoarvion otsikko vuonna 2010 oli ”Seat Alhambra tarjoaa VW-laatua alehintaan”. Auton kokoa arvioitiin näin:

”Aikaisempaan versioon nähden peräti 22 senttiä pidentynyt iso tila-auto on konsernin perinteiden mukaisesti mainio ajettava. Ratin takana on melkeinpä vaikea uskoa, kuinka iso kaappi on kyseessä. Arki tulee tosin esiin viimeistään taskupysäköinnissa; Alhambra on oikeasti todella iso, niin hyvässä kuin pahassakin.”

Taloussanomien koeajossa 2012 Alhambra osoittautui tilavaksi ja vakaaksi kulkijaksi huonossakin kelissä.

”Tilajärjestelyt ovat myös kohtuullisen toimivia. Taaimmaiset paikat sopivat aikuisillekin, vaikka matkatavaralle ei seitsemän ison ihmisen kyydityksessä jääkään kovin paljon tiloja. Takapenkeille meno ja poistuminen vaatii pientä voimistelua, kuten yleensäkin tämäntyyppisissä autoissa,” arviossa mainittiin.