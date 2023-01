Venäläislehti löysi uutta Moskvitshia koskevista dokumenteista todella oudon tiedon

Suomessa nimellä Mosse tunnetun Moskvitshin uusi tuleminen on täynnä kummallisuuksia. Yksi niistä on auton virallinen venäläinen merkki. Se ei nimittäin ole Moskvitsh.

Moskvitsh on Venäjän propagandaprojekti, jonka maa julkisti heti Ukrainan sodan alettua. Todellisuudessa uudessa Mossessa ei ole yhtä ainutta venäläistä osaa.

Venäjän suurimman autolehden eli Za Rulomin mukaan uusi Moskvitsh 3 ei todellisuudessa ole merkiltään Moskvitsh.

Tieto vaikuttaa äkkiseltään jo kuullulta, sillä yleisessä tiedossa on, että kyseinen auto on todellisuudessa Venäjällä koottu kiinalainen JAC JS4, jonka takaluukkuun on vain liimattu Moskvitsh-logo.

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus.

Za Rulom nimittäin kertoo, että Moskvitsh ei ole Moskvitsh edes auton venäläisissä dokumenteissa.

Todellisuudessa Moskvitsh on Kamaz. Tai tarkemmin ottaen Kamaz 2135.

Asian todistavat lehden haltuunsa saamat tekniset asiakirjat sekä valmistuneissa Mosseissa komeilevat Kamazin valmistusnumerot.

Kamaz eli Kamski avtomobilnyi zavod (suom. Kaman autotehdas) on vuonna 1969 perustettu Venäjän suurin kuorma-autovalmistaja, jonka pääkonttori ja -tehdas sijaitsevat Naberežnyje Tšelnyssä Tatarstanissa.

Merkin mallisto koostuu pääasiassa raskaista kuorma-autoista, joita on näkynyt runsaasti muun muassa Ukrainan sotarintamalla.

Käytännössä nimen Kamaz löytyminen JAC-auton venäläisistä papereista tarkoittaa sitä, että Moskvitshia ei siis ole itsenäisenä merkkinä edes olemassa – paitsi propaganda- ja markkinointitarkoituksissa.

Ja jotta soppa ei olisi vielä riittävä, on Moskvitsh 3:lla on myös muita nimiä.

Kiinassa (josta autot siis tuodaan Venäjälle valmiina osapaketteina) saman auton nimi on paitsi JAC JS4, mutta myös Jiayue X4.

Venäläistä osaamista Moskvitsh 3:ssa ei ole lainkaan, kokoonpanoa lukuun ottamatta.

Jopa auton Moskvitsh-mallinimikirjaimet on venäläistietojen mukaan valmistettu Kiinassa.

Moskvitsh eli Kamaz 2135 valmistetaan Renaultilta pakkokansallistetussa Moskovan autotehtaassa.