Koeajo: Markkinoiden halvimman tittelistä avoimesti kamppaileva Dacia uudistuu täydellä rintamalla. Nimellisesti päivitetyssä Dacia Dusterissa automallin alkuperäinen henki on yhä tallella, vaikka lisävarusteineen nelivetomallin hinta hätyyttelee jo 30 000 euron rajaa.

Dacialla on käynyt siivooja. Mallistoa on selkeytetty karsimalla tiettyjä versioita. Myös varustetasot ovat uudistuneet. Hienovarainen muutos näkyy uudistetun keulamerkin lisäksi hillitysti malliston ulkonäössä, joskin korien muotoilu ja mittasuhteet ovat pääpiirteittäin ennallaan.

Tuore ilme paistaa myös Dacia Dusterista. Edessä on nyt ledivalot ja päiväajovaloissa on jo tutuksi tullut Y-kuvio. Ohjaamossa katse kiinnittyy muuttuneeseen kojelaudan ilmeeseen. Kromiosat on korvattu maalatuilla pinnoilla ja aidoista nahkapäällysteistä on trendiomaisesti luovuttu.

Dustereissa on perusmallista alkaen on ajotietokone, automaattisesti kytkeytyvät ajovalot, nopeusrajoitin ja taustavalaistut katkaisimet ohjauspyörässä. Silkkaa parannusta varhaisimpiin tuotoksiin nähden.

Pyrkiikö merkki astetta korkeammalle laatutasolle?

Ohjaamo on silkkaa harmaan ylistystä, mutta toimivalla tavalla.

Kun Duster lanseerattiin 2010, katumaasturitulokkaan edullinen hinta puhutti enemmän kuin mikään muu. Hinta voi nousta myös vuonna 2023 puheenaiheeksi, sillä edullisimmillaan Duster maksaa 20 399 euroa – eli edelleen melko vähän katumaasturista.

Tietoviihdejärjestelmä tarjoaa oleellisen ilman ylimääräistä kimallusta.

Dacian alkuperäinen kolmen kohdan filosofia on uudistuneessakin Dusterissa tallella: Dacia on aina kokoluokkansa edullisin; asiakkaille tarjotaan samalla kertaa luotettava ja nykyaikainen auto; malleihin ei tehdä radikaaleja muutoksia, jotka vanhentaisivat hetkessä olemassa olevien asiakkaiden autot.

Mittaristo edustaa kikkailematonta perinteistä mallia.

Dusterin kaikkien moottorien kanssa on nyt vakiona kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto. Vaihdot loksahtavat kohdilleen ihan sujuvasti, mutta vaihtoehtoista voimalinjaa kaipaavalle on tarjolla etuvetoinen kaksoiskytkinautomaatti samoilla teholukemilla.

Uudessa Dusterissa etusäleikön, kevytmetallivanteiden ja renkaiden muutoksilla on tähdätty kulutuksen pienentämiseen. Muun muassa näillä ratkaisuilla nelivetoisten Dustereiden hiilidioksidipäästöt ovat tehtaan mukaan vähentyneet noin 5 g/km.

Takaistuimella selviää viimeistään, että Duster ei ole ison kokoluokan katumaasturi. Pääntilaa on riittävästi.

IS:n koeajossa oli nelivetoinen TCe 150 4x4 Journey, jonka hinta lisävarusteineen onkin jo 28 424 euroa. Melko suuri summa Daciasta, mutta vastaavasti varustelu on Daciaksi ja ihan muutoinkin hyvin monipuolinen.

Etelä-Suomen mahdollisesti lumisimpaan viikkoon ajoittunut koeajo todisti, ettei Dusterin neliveto ole mikään päälle liimattu ominaisuus. Dusteriin liitetyn katumaasturi-sanan etuosan pystyi pyyhkimään mielestään syvässä hankiajossa.

Duster tuntuu paranevan jokaisen mallipäivityksen jälkeen. Vaikka hinta nousee yhtä varmasti, niin vastinetta löytyy edelleen riittoisasti.

Kulku on ajoittain hiukan kulmikasta, mutta laadullinen ”halpuus” tuntuu oikeasti lähinnä vain pienissä yksityiskohdissa, kuten pakkasen jumittamissa kevytrakenteisissa ovissa. Niitä avatessa heppoisuus on käsin kosketeltavaa. Kireässä pakkassäässä matkustamosta kuulunutta natinaa oli vaikea paikallistaa, mutta samalla viikolla tuplasti kalliimman taksiauton kyydissä joutui kuuntelemaan vastaavaa ääntelyä. Duster ajaa asiansa.

Y-kuvioidut valot luovat omintakeista fiilistä peräpäähän.

