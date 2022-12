Tässä on Mercedes-Benzin uusi EQE SUV: näin ajamiseen haetaan lisää kilometrejä

Mercedes-Benzin maahantuoja esitteli Suomessa kolmen päivän vierailulla ollutta EQE SUV -mallia medialle, jälleenmyyjille ja Mercedeksen uusista sähköisistä katumaastureista kiinnostuneille asiakkaille. EQE SUV:n lisäksi samassa tilaisuudessa oli esillä ensimmäinen Suomeen tullut EQS SUV.

Mercedes-Benz esitteli lokakuussa Pariisin autonäyttelyssä vitaviivaisen EQE:n korotetun painoksen EQE SUV:n ja sen urheilullisen EQE AMG 43 SUV:n. AMG-muunnoksen lisäksi Suomeen on tulossa EQE SUV:n malliversiot 350 4Matic ja 500 4Matic.

EQE-sedanin saa sekä taka- että nelivetoisena, mutta ainakin alkuvaiheessa Suomeen tuodaan vain nelivetoisia EQE SUV -malleja.

Pituudeltaan 4,86-metrinen EQE SUV on kahdeksan senttiä lyhyempi kuin Vuoden Auto Suomessa 2023 -valinnassa toiseksi sijoittunut EQE-sedan. EQE SUV taasen on 26 senttiä lyhyempi kuin juuri Suomeen rantautunut EQS SUV. Jälkimmäisen saa myös seitsemänpaikkaisena, mutta EQE SUV on aina viisipaikkainen.

Vaikka EQE SUV:ssa on yhdeksän senttiä lyhyempi akseliväli kuin sedanissa, siinä on suuremman korkeuden (+176 mm) ja pystymmän perän ansiosta huomattavasti suurempi tavaratila kuin sedanissa.

SUV-mallin takaselänojassa on kaksi kaltevuusasentoa, joten kontti on perusmuodossaan 520 tai 580 litraa, kun sedanin tavaratilan litramäärä on 430. EQE SUV:n laajennetun tavaratilan kooksi kerrotaan 1 675 litraa. Selkänojan säädettävyys vaikuttaa moniin muihin merkkeihin verrattuna hiukan vanhakantaiselta.

Kamerajärjestelmä näkee konepellin läpi

Varusteiltaan Suomessa myytävät EQE SUV -mallit eroavat Keski-Euroopassa myynnissä olevista runsaamman vakiovarustelunsa ansiosta. Meillä vakiovarusteisiin lukeutuvat muun muassa kookkaampi 12,8-tuumainen OLED-tekniikalla toteutettu keskinäyttö, adaptiivinen kaukovaloavustin, matkapuhelimen langaton lataus ja esille nousevat ovenkahvat, jollaiset ovat useilla markkinoilla lisävarusteita. Muita vakiovarusteita ovat muun muassa LED High Performance -ajovalot ja Electric Art- sisätilapaketti.

Myös uuteen EQE SUV:iin saa hyperscreen-näytön: näyttökokonaisuus maksaa noin 9 500 euroa.

EQE-sedanista poikkeava varuste on off road -ajo-ohjelma, joka optimoi nelivetojärjestelmän maastoajoa varten, nostaa ilmajousituksen yhteydessä maavaraa, muuttaa kaasupolkimen vastetta, sisältää alamäkihidastimen ja sisältää keskinäytön maastoajonäkymän sekä 360 asteen kamerajärjestelmän yhteydessä ”näkymän” konepellin läpi.

Lisävarustelistalta löytyy muun muassa 30 millimetrin korkeussäädön mahdollistava ilmajousitus sekä nelipyöräohjaus, joka mahdollistaa takapyörille kymmenen asteen kääntökulman (AMG 43:ssa yhdeksän astetta). Nelipyöräohjaus pienentää auton kääntöympyrää pari metriä.

Etuveto mukana vain tarvittaessa

EQE SUV:ssa on sama voimalinja kuin EQE:ssä, ja molemmille koriversioille ilmoitetaan samat teho- ja vääntöarvot. 350 4Maticin kohdalla ne ovat 215 kW (292 hv) ja 765 Nm, 500 4Maticin kohdalla 300 kW (408 hv) ja 858 Nm. AMG-mallissa on sama vääntö kuin 500 4Maticissa, mutta tehoa 350 kW (476 hv).

Ajoakun nettoenergiasisältö on noin 90 kilowattituntia (350:ssä 89 kWh, muissa malleissa 90,6 kWh). Sisäinen vaihtovirtalaturi on vakiona 11 kilowattinen, mutta tarjolla on myös 22 kW:n laturi. Pikalatausteho on maksimissaan 170 kilowattia. Molemmille ”tavallisille” malliversioille on normimitattu Suomi-varustein noin 540 km:n toimintamatka. – AMG:n WLTP-toimintamatka on 475 km.

Toimintamatkan kasvattamiseksi etuvoimalinja kytkeytyy automaattisesti päälle vain tarvittaessa. Tällä mekaanisella poiskytkennällä vähennetään tehohäviöitä ja kasvatetaan toimintamatkaa 4–6 prosenttia.

EQE SUV -mallien hinnat kerrotaan tammikuussa. Ensimmäisiä asiakasautoja odotetaan Suomeen kesällä. Todennäköistä on, että SUV:t ovat hintavampia kuin sedanit. EQE 350 4Maticin perushinta on 83 600 euroa ja 500 4Maticin 91 400 euroa. Todennäköistä siksi, että EQS SUV:n kohdalla tämä hinnoittelumalli ei toiminut, ja tehokkaampi EQS SUV on useita tuhansia euroja halvempi kuin EQS-sedan.