Hallinto-oikeus on hylännyt Hailuodon mantereeseen kytkevän siltahankkeen vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Hailuotoon on suunniteltu kiinteän maantieyhteyden rakentamista Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys korvaisi nykyisen lauttayhteyden.

Sillan rakentaminen on mahdollista aloittaa jo keväällä 2023, jos päätöksestä ei valiteta uudelleen. Yhteyden rakentamisen on arvioitu kestävän noin kolme vuotta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti hankkeen vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen maaliskuussa 2020.

HAILUODON siltahanke on toteutuessaan Suomen pisin maayhteys ja yksi pisimmistä Euroopassa. Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille kaavailtu kiinteä yhteys on 8,4 kilometriä, ja se koostuu valtaosin pengertiestä. Siltoja on kaksi – molemmat noin 750 metriä pitkiä.

Suomen pisin silta on Raippaluodossa (1 045 metriä). Tulevaisuudessa Suomen pisimmän sillan titteli siirtyy Helsinkiin. Kruunusillat-hanke luo uuden raitiotieyhteyden Helsingin keskustan ja Laajasalon välille. Projektin aikana rakennetaan myös kolme uutta siltaa: Merihaansilta, Finkensilta sekä Kruunuvuorensilta, josta tulee 1,2 kilometrin pituinen ja samalla Suomen pisin.

